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ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
9 يونيو 2022 08:19

أعلنت مجموعة العمل البيئي (EWG) أن أكثر الفواكه والخضروات الصيفية سمية هي التفاح والكمثرى والطماطم، التي تباع في جميع أنحاء العالم.

وأجرى خبراء (EWG) دراسة شاملة، أظهرت نتائجها أن 13 نوعا من الفواكه والخضروات تحتوي على أعلى نسبة من المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية. وأن أكثرها ضررا وفقا للباحثين هي الفراولة التي اكتشفوا فيها 20 مادة كيميائية مضافة مختلفة.

وشملت قائمة الفواكه والخضروات الخطرة- السبانخ والنكتارين والتفاح والدراق والكمثرى والكرز والعنب والكرفس والطماطم والفلفل الحلو والبطاطا.

ويضيف خبراء مجموعة العمل البيئي، إلى هذه القائمة فواكه وخضروات أقل تلوثا - الذرة، الأفوكادو، الأناناس، الملفوف، البصل، البازلاء، الباباي، الهليون، المانغو، الباذنجان، البطيخ، الكيوي والقرنبيط والغريب فروت.

ويضيف خبراء المجموعة، لم تتجاوز نسبة المواد الضارة المعايير الصحية، حتى في الفواكه والخضروات المدرجة في القائمة الأولى، أي لا حاجة للتخلي نهائيا عن تناول التفاح والفراولة وغيرها. ومع ذلك ينصحون بإعطاء الأفضلية للفواكه والخضروات المدرجة في القائمة الثانية.

المصدر: وكالات
الخضراوات
الطماطم
الخضراوات والفواكه
التفاح
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