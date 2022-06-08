هارفي واينستين يقاضي «فيات كرايسلر»

نيويورك (أ ف ب)

أقام المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين دعوى أمام محكمة في نيويورك ضد مجموعة «فيات كرايسلر» الأميركية لصناعة السيارات التي اندمجت ضمن مجموعة «ستيلانتيس»، يطالب فيها بتعويض عطل وضرر قدره خمسة ملايين دولار عن حادث تعرض له عام 2019 في سيارة «جيب».

وأكدت «ستيلانتيس» أنها تعتزم «الدفاع بشدة» عن منتجها «ضد هذه المزاعم»

وأفاد واينستين أنه كان يقود سيارة «جيب» معارة من شركة «كرايسلر» في 17 أغسطس 2019، وحاول تجنب الاصطدام بغزال لكنّ مكابح السيارة لم تعمل بطريقة سليمة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابته بإصابات كارثية ومعيقة بشكل دائم.