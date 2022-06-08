الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
هارفي واينستين يقاضي «فيات كرايسلر»
هارفي واينستين
9 يونيو 2022 01:08

نيويورك (أ ف ب) 

أقام المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين دعوى أمام محكمة في نيويورك ضد مجموعة «فيات كرايسلر» الأميركية لصناعة السيارات التي اندمجت ضمن مجموعة «ستيلانتيس»، يطالب فيها بتعويض عطل وضرر قدره خمسة ملايين دولار عن حادث تعرض له عام 2019 في سيارة «جيب».
وأكدت «ستيلانتيس» أنها تعتزم «الدفاع بشدة» عن منتجها «ضد هذه المزاعم»
وأفاد واينستين أنه كان يقود سيارة «جيب» معارة من شركة «كرايسلر» في 17 أغسطس 2019، وحاول تجنب الاصطدام بغزال لكنّ مكابح السيارة لم تعمل بطريقة سليمة، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابته بإصابات كارثية ومعيقة بشكل دائم.

هارفي واينستين
نيويورك
أميركا
فيات كرايسلر
آخر الأخبار
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
دنيا
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
اليوم 08:19
بايدن
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول المؤسسات المكرمة
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©