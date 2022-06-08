عيسى الحمادي.. «قائد بروتوكول»

هناء الحمادي (أبوظبي)

تتركز طموحات عيسى الحمادي على رد الجميل للوطن الذي أتاح له تجربة لا تُقدر بثمن، شكلت منعطفاً مهماً في حياته بأن وفرت له ولأبناء جيله كل سبل الرعاية والدعم للالتحاق بأرقى الجامعات، والاندماج في مجتمعات جديدة ذات تجارب ريادية في مجالات العلم. حاز ماجستير في إدارة المشاريع الهندسية بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة أبوظبي، وبكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات من جامعة زايد، ويعمل حالياً رئيس قسم أمن المعلومات - الحوكمة والمخاطر والامتثال، في دائرة الصحة بأبوظبي.

شغف عيسى الحمادي بالتميّز ساهم في صقل مهاراته وخبراته العملية في إدارة تطبيق التعليم الإلكتروني بالقطاع الصحي، والتأكد من أن دائرة الصحة تتبع أفضل الممارسات والمعايير الأمنية، ونشر الوعي ورفع المستوى المعرفي لدى الفريق، وتحديث قوانين القطاع محلياً ودولياً حول الرعاية الصحية.

وكانت له بصمة مميزة خلال مشاركته في «إكسبو دبي 2020»، يقول عنها: تجربتي من أجمل الفرص التي حققت فيها طموحاتي كجميع الشباب ممن ساهموا في الحدث العالمي الضخم الذي ذاع صيته وأثبت نجاحه بمختلف المعايير.

ويضيف: خلال هذا الحدث استطعت أن أكون مشاركاً بتولي مهمة «قائد بروتوكول» جناح الشباب في المعرض، وكانت تجربة جميلة لحدث عالمي أجمل تمت إدارته بكل إتقان ومهارة لإظهار مهارات الشباب الإماراتي بمختلف المجالات وتسليط الضوء على قصص نجاحهم بفضل الدعم غير المحدود لهم.

20 جلسة

طموحات عيسى الحمادي لا تتوقف عند محطة نجاح واحدة، ويقول: استطعت الانضمام إلى جائزة خليفة التربوية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للعمل بصفة مدير مشاريع من أجل تحويل نظام التطبيق السابق إلى موقع إلكتروني. وطبقت معرفتي الجامعية مع دورة حياة المشاريع. وكانت لي مشاركة في أحد البرامج كوظيفة لإعداد القادة في طيران الاتحاد من خلال التدريب لمدة 5 سنوات. ويركز البرنامج على تطوير الشخصية الفردية قبل المعرفة، ويشمل التفكير الاستراتيجي والقرارات التي تحركها الفرضيات. وقد تم تصميم البرنامج لإنشاء قادة، وحضرت أكثر من 20 جلسة للتعرف على مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتخطيط الاستراتيجي. ويسعى الحمادي إلى خدمة الوطن من خلال دراسة التخصصات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وهو عضو في جمعية الإمارات للإنترنت الآمن2021، لنشر الوعي بالاستخدامات الصحية للإنترنت مع التحديات والتهديدات اليومية الجديدة التي نواجهها، ورئيس مجلس الطلاب بجامعة زايد، وبطل الإمارات لـ«الكيك بوكسينج»، وهاوٍ لكل ما يتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

400 طلب

اختير عيسى الحمادي كعضو في مجلس الشباب بأبوظبي، ضمن 7 شباب من أصل 400 طلب، وذلك بعد تقديم 10 اختبارات أهلته ليستحق الانضمام إلى المجلس.

العمل التطوعي

يرى عيسى الحمادي أن العمل التطوعي يمثل نهجاً حضارياً، يظهر التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع وضمن مختلف مؤسساته. ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعطاء. وحباً في العمل التطوعي حقق 12 ألف ساعة تطوعية.