«المشاعر الإنسانية» في متحف المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

زار أطفال مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة، متحف المستقبل في دبي، المعلم الحضاري المعني باستشراف المستقبل. واطلعوا خلال الزيارة على منصاته والتجارب الفريدة التي يقدمها، وشاهدوا الروبوتات الطائرة ومهارات التكنولوجيا والابتكارات.

وشارك الأطفال من أصحاب الهمم في الأنشطة والفعاليات الترفيهية في منصة «أبطال المستقبل»، التي تهدف إلى تشجيع الصغار على تطوير مهارات مستقبلية مفيدة ومسلية في عالم مفتوح للاستكشاف واللعب.

وأعرب ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي في متحف المستقبل عن سعادته بالزيارة، لافتاً إلى أن التجارب الاستثنائية التي يقدمها المتحف للعالم تلهم الأجيال، وتسهم في تأهيلها وتعزيز ثقتها بقدراتها.

وقال: يحرص متحف المستقبل على إشراك الجميع في رؤيته المستقبلية ويؤمن بأن لكل منا دوراً يلعبه في مسيرة الاستدامة والتقدم، ولذلك نحرص على توفير التسهيلات لأصحاب الهمم.

وتأسس مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي عام 2004، كأول صرح إنساني يقدم التأهيل العلاجي والتربوي والإيواء على مدى 24 ساعة، ويركّز على تحسين جودة حياة أصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط. وبدعم سخي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، مُنح المركز مقراً لتعزيز خدمات الرعاية والإيواء. ويضم 120 طفلاً من أصحاب الهمم، بينهم 95 يقطنون في مرفق الرعاية السكنية، بعضهم من أيتام أصحاب الهمم.