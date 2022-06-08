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أشهر براكين عام 2021
أشهر براكين عام 2021
9 يونيو 2022 01:14

ترجمة: عزة يوسف

بعد اندلاع بركان جبل «إتنا» الإيطالي في بداية العام الحالي وتدفقات الحمم في «لا بالما»، اتجهت الأنظار إلى أحدث ثورات البراكين التي شهدها عام 2021، وبلغت 80 انفجاراً في 75 بركاناً. وذكر موقع Science Focus للأبحاث العلمية أهمها.

فاجرادالسفيال 
للمرة الأولى منذ 800 عام، تدفقت الحمم مرة أخرى العام الماضي في شبه جزيرة ريكيانيس في إيسلندا، وبعد فترة من الاضطرابات استمرت 9 أشهر، وصلت إلى ارتفاع 330 متراً.

وأصبح موقع الانفجار البركاني نقطة جذب للسياح، حيث يمكن رؤية نفاثات الانصهارات من العاصمة على بعد 60 كيلومتراً.

سيميرو 
يقع بركان سيميرو في جنوب جاوة بأندونيسيا، وهو مخروط بركاني شديد الانحدار ووجهة مفضلة للسياح والمتنزهين، إلا أنه خطير للغاية، والانفجارات البركانية فيه متوسطة وقد تؤدي إلى خسائر في الأرواح.  

وفي عام 2021، أسهمت الأمطار الغزيرة في انهيار قمة الحمم البركانية، ما أدى إلى اندلاع انفجار بركاني، وارتفعت أعمدة الرماد والحطام إلى ما يزيد عن 12 كيلومتراً. واستمر نشاطه أكثر من شهر وألحق الكثير من الأضرار بالمباني، وأدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصاً.

كيلاويا
كان بركان كيلاويا في هاواي في حال ثوران منذ عام 1983 وحتى عام 2018، وبعد فترة توقف قصيرة، بدأ في الثوران مجدداً في نهاية العام 2020. وقامت الفتحات النشيطة في أرضية الفوهة بملء الحفرة بالقمم البركانية.

وفي نهاية عام 2021، امتلأت الحفرة ببحيرة ضخمة من الحمم التي يزيد عمقها عن 200 متر، ثم اندلعت مجدداً في سبتمبر الماضي عندما ظهرت شقوق جديدة داخل الحفرة، ما أدى إلى تغذية نوافير من الحمم البركانية التي تجاوز ارتفاعها الـ 60 متراً.

البراكين
حمم بركانية
بركان
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