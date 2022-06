أعلن، اليوم الأربعاء، رسمياً، عن إطلاق «ديزني+» في الإمارات و15 دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وهي منصة بث الفيديو من شركة والت ديزني.

تقدّم أروع القصص في مكان واحد، وتتيح مشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات إلى جانب الأعمال الأصلية التي يتم عرضها على المنصّة بشكل حصري من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشونال جيوغرافيك وقنوات ستار.

تقدم المنصة أروع الأعمال الترفيهية، مثل المسلسل الكوميدي الذي لاقى نجاحاً كبيراً Only Murders in the Building، إلى جانب مواسم المسلسلات الأشهر The Simpsons.

كما تعرض مجموعة متكاملة من أضخم الأفلام بدءاً من الأفلام الكلاسيكية مثل Avatar، وصولاً إلى فيلم الكوميديا والمغامرات المرشح لجائزة الأوسكار «رجل حُر» بطولة رايان رينولدز.

وستضم مكتبة الأعمال المتاحة عبر المنصة أفلاماً وثائقية من إنتاج «ناشونال جيوغرافيك»، منها The Rescue وFree Solo، من إبداع المخرجَين والمنتجَين الحائزَين جائزة الأكاديمية «إي تشاي فاسارهيلي» و«جيمي تشين»، إلى جانب مسلسلات ناشونال جيوغرافيك الشهيرة، بينها «تساؤلات جيف» و«غوردون رامزي: أسرار الطعام».

ولمحبي الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة، تعرض المنصة أروع القصص من إنتاج مشترك بين «ديزني» و«بيكسار»، ومنها السلسلة الكاملة لأفلام «حكاية لعبة» و«مغامرة ذاتية» والفيلم المرشّح لجائزة الأوسكار «لوكا»، والفيلم الفائز بجائزة الأوسكار «إنكانتو».

وستعرض أيضاً مجموعة أعمال ديزني الكلاسيكية الخالدة منها «سندريلا» و«علاء الدين» و«الأسد الملك» و«حورية البحر»، بالإضافة إلى الأفلام التي تم إنتاجها مؤخراً منها «ملكة الثلج» و«مولان».

كما ستوفر المنصة لعشّاق أفلام الأبطال الخارقين مجموعة من أفلام عالم مارفل السينمائي، ومنها الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings وBlack Panther وAvengers: Endgame، وأحدث مسلسلات مارفل Moon Knight للمخرج المصري محمد دياب.