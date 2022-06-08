التعليم يعيد لحياة هندية مبتورة الأطراف الأربعة قيمتها

عندما أدت الغرغرينا إلى بتر يدَي المعلّمة الهندية براتيبا حليم وقدميها قبل ثلاث سنوات، كانت معاودة تدريس تلاميذها الدواء الشافي الذي مكّنها من التغلب على هذه المحنة الرهيبة.

باتت براتيبا البالغة 51 عاماً تتولى حالياً، بقلم أو بقطعة طبشور تربطها بذراعها، تدريس أطفال صغار في قرية كارهي النائية إلى الشرق من بومباي، حيث الفرص التعليمية ضئيلة.

وقالت لـ«فرانس برس»: «كنت ولا أزال أحب الأطفال، ولو بقيت جالسة من دون أن أفعل شيئاً، لكنت الآن في عالم آخر، أتذكر باستمرار ما حدث لي».

في العام 2019، أصيبت براتيبا بنوع حاد من حمى الضنك، وساءت حالها بفعل الغرغرينا التي استدعت بتر يدها اليمنى.

وبعد بضعة أسابيع، اضطر الجرّاحون إلى بتر يدها اليسرى. ثم كلتا الساقين تحت الركبتين.

وروت: «عندما بتروا يدي الأولى، فقدت الأمل في التمكن من فعل أي شيء في المستقبل. أُصبت بالاكتئاب. بقيت ثمانية أيام من دون أن أتحدث إلى أي شخص». لكنّ براتيبا شعرت مجدداً بأن لحياتها قيمة بفضل معاودتها التدريس بدعم من عائلتها التي شجعتها على ذلك خلال فترة نقاهتها.

- دروس منزلية في العام 2020، عندما أقفلت المدارس أبوابها بسبب جائحة كوفيد-19، بادرت براتيبا التي عملت لمدة ثلاثة عقود في مدرسة ابتدائية محلية، إلى إعطاء دروس منزلية للتلاميذ الذين لا يملك ذووهم ما يكفي من الإمكانات لتوفير التعليم مِن بُعد لهم.

ومع أن المدارس عاودت الدروس الحضورية قبل بضعة أشهر، واظب 40 طفلاً من القرية على المشاركة في الدروس التي تعطيها براتيبا. وقال المُزارع إكناث لاكسمان هارفيت الذي تحضر ابنته بانتظام دروس براتيبا، إن أولاده «يحبون الدرس».