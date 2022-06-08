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«الإمارات للآداب» تبحث عن مواهب واعدة
«الإمارات للآداب» تبحث عن مواهب واعدة
8 يونيو 2022 14:52

أبوظبي (الاتحاد)
مع انطلاقة الدورة الجديدة لمسابقة الكتابة الإبداعية السنوية للطلبة، مسابقة كتابة القصة، تواصل مؤسسة الإمارات للآداب رحلة بحثها عن المواهب الواعدة في مجال الكتابة في دولة الإمارات. وقد فتحت المسابقة أبوابها لاستقبال المشاركات، باللغتين العربية والإنجليزية، من طلبة المدارس والكليات والجامعات في الدولة، من المسجلين بدوام كامل، حسب الفئات العمرية: 11 عاماً وما دون، بين 12 و14 عاماً، بين 15 و17 عاماً، وبين 18 و25 عاماً. ويتم تكريم الفائزين في حفل خاص خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب 2023، كما ستُنشر المشاركات الفائزة في كتيب تذكاري خاص.
وعبرت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، عن سعادتها بإطلاق المسابقة قائلةً: إن للكتابة الإبداعية دوراً مهماً في حياة الطلبة، لذلك تم تصميم المسابقة لتحفزهم على إطلاق العنان لمخيلاتهم، إيماناً بمصطلح «خَيْرُ جَلِيسٍ»، والذي ممكن أن يكون صديقاً مقرباً، حيواناً أليفاً، لعبة مميزة أو حتى كتاباً وشخصية مفضلة والمزيد. ونتطلع بكل حماس للاطلاع على قصص الرواة الشباب الواعدين وتناولهم الإبداعي لموضوع المسابقة.
ويعتبر مهرجان طيران الإمارات للآداب، من أهم الفعاليات الأدبية العالمية التي تحتفي بالكلمة المقروءة والمكتوبة. وهو الحدث الرئيس الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للآداب. 

مؤسسة الإمارات للآداب
الكتابة الإبداعية
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