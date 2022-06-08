«ياس للألعاب الإلكترونية» ينطلق في يوليو

أبوظبي (الاتحاد)

يطلق «ياس مول» صفارة بداية التشويق لموسم الصيف في أبوظبي من خلال استضافة شهر ياس للألعاب الإلكترونية المرتقب بحلول يوليو المقبل. ويوفر تجربة ألعاب رفيعة المستوى للاعبين المتمرسين والمتحمسين والمبتدئين على حد سواء. وبصفتها الوجهة الإقليمية الأبرز لقطاع الألعاب، تشهد جزيرة ياس عودة مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية بنسخته الثالثة، حيث سيحظى عشاق الألعاب على مدار الشهر بتجربة منقطعة النظير مع مجموعة أوسع من المنافسات الحماسية وألعاب الفيديو الغامرة.

وبعد انطلاقه عام 2018 وتضاعف عدد زواره في النسخة الثانية عام 2019، يسعى المهرجان إلى تلبية مختلف الأذواق عبر توفير مجموعة فريدة وممتعة من منصات الألعاب، والمنافسات الحماسية، والرياضات الإلكترونية.

ومع استضافته المهرجان المجاني من 7 - 17 يوليو، سيصبح ممر البوليفارد في «ياس مول» بمثابة جنة حقيقية للاعبين، مع احتضانه منصات ألعاب فريدة للاعبين على اختلاف خبراتهم. ويمكن للضيوف من مختلف الأعمار ارتياد منطقة المهرجان يومياً بين الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 ليلاً، للاستمتاع بعالم افتراضي من المنافسات المشوقة واختبار مهاراتهم إلى أقصى الحدود. وسيتمكن الزوار على امتداد فترة المهرجان من المشاركة في فعالية «اللعب من أجل الخير» Gaming4Good، وهي مبادرة مسؤولية اجتماعية يمكنهم فيها التبرع أو شراء الألعاب وأجهزة اللعب المستعملة، على أن يعود ريعها إلى مركز الإمارات للتوحد.

ومن المقرر أن يتكلل شهر ياس للألعاب الإلكترونية باستضافة نهائي دوري الرياضات الإلكترونية V10 R وتتويج بطل هذا الموسم لسلسلة محاكاة السباقات الشهيرة. وستقام منافسة نصف النهائي والميدالية البرونزية والجولة الأخيرة لدوري السباقات يومي 22 و23 يوليو، مع جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 100.000 جنيه إسترليني. وسيضم الدوري في موسمه الثالث عدداً من ألمع الفرق في سباقات المحاكاة، بما فيها Mercedes AMG Esports، وRed Bull Racing Esports، وAston Martin Esports، فضلاً عن فريق ياس الخاص YAS HEAT. ويمكن متابعة أكثر سباقات المحاكاة حماساً وتنافسية مع بدء الموسم، وصولاً إلى السباق النهائي في جزيرة ياس عبر قنوات التواصل الاجتماعي لحلبة مرسى ياس ymcofficial.

وتواصل جزيرة ياس تعزيز مكانتها الرائدة بوصفها أفضل وجهات التسلية والترفيه، عبر تقديم تجارب متنوعة ومبتكرة مثل شهر ياس للألعاب الإلكترونية، لتواكب المتطلبات الترفيهية دائمة التطور لزوار دولة الإمارات والمقيمين فيها. ومع استضافتها مجموعة متنوعة من فعاليات الألعاب العالمية، تمكنت أبوظبي من ترسيخ مكانتها في مشهد الرياضات الإلكترونية.

يُقام شهر ياس للألعاب الإلكترونية بالشراكة مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية AD Gaming، وهي مبادرة مبتكرة لضم الجهود المبذولة في أنحاء أبوظبي لبناء منصة مستدامة ذاتياً للألعاب والرياضات الإلكترونية.