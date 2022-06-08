«الشارقة للكتاب» تعلن أسماء الفائزين بمنحة «أفق»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن حصول 9 كتب على منحة منصة صنّاع كتاب الطفل «أفق»، والتي تم اختيارها من بين 50 كتاباً مصوراً لرسامين ودور نشر من 12 دولة. وتفتح المنحة أمام صناع المحتوى البصري المتخصصين بصناعة كتب الأطفال باللغة العربية فرصة إنتاج أعمالهم ونشرها، إضافة إلى الدعم الثقافي والإعلامي الذي تناله الإصدارات الحاصلة على الدعم، وفق رؤية «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

وحازت منحة منصة «أفق» كتب: «وحدي ولكن» من دار «نون الكندي»، رسوم سبيدة براتيان من إيران،«لا تنتهي أبداً» من دار«الثريا» من الإمارات، رسوم وليد طاهر من مصر،«مدرسة في المطبخ» من دار«البراق» بالعراق، رسوم طاهرة رضائي من إيران،«الكلمات ذات الخيوط السوداء» من «دارالسيف«من الإمارات، ورسوم فاطمة العامري من الإمارات.

وفاز كتاب«مثلنا تماماً» من منشورات دار«آرام» من الإمارات، ورسوم مريم يكتفر من إيران، بمنحة منصة«أفق»، إضافة إلى كتاب«غدير الحكايات» من دار«آرام» من الإمارات، ورسوم أفروز قلى زاده لدارى من إيران، وكتاب«المدهش» من دار» و«من الإمارات، ورسوم أميرة التابعي من مصر وكتاب«بحر أصفر رمل أخضر» من دار«و»، ورسوم هايدي فاروق من مصر، وكتاب«أين اختفت النجوم» من دار«تك تك ناشرون» من الإمارات، ورسوم هيام صفوت من مصر.

وفي تصريح لها، أكدت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، أن منصة«أفق» تثمِّن النتاجات الإبداعية التي ترتقي بأدب الطفل. وتضيف إلى مكتبة الصغار إصدارات تعزز صناعة كتاب الطفل العربي، والتي تعتمد على جودة المحتوى البصري، الذي يسهم الرسام من خلاله في إثراء المحتوى المكتوب بإيجاد حوافز بصرية تمثل عنصراً داعماً يتناسب مع الأهداف التي تتطلبها معايير النجاح المرتبطة بكتب الأطفال.

وأضافت: نرى في المحتوى الذي يخاطب الأطفال بأسلوب متميز عاملاً مؤثراً في تشكيل ثقافة الطفل وإظهار مكامن القوة فيه، وهو يعزز مهارات الطفل بما يحتويه من رسومات جاذبة في أشكالها الفنية والمؤثرة في إيصال رسائل إيجابية للأطفال القراء. وإن منحة منصة صنّاع كتاب الطفل«أفق» تعتبر عاملاً مساهماً في نشر الأعمال المتميزة وتوسيع دائرة الإفادة منها في مجتمع الصغار. وتخصص منصة صنّاع كتاب الطفل«أفق» دعماً مالياً بقيمة 1500 دولار، يحصل عليها الرسام عن الكتاب الواحد. كما يحصل كل من الرسام والناشر على المنحة عن كتابين كحد أقصى، حيث تحرص«هيئة الشارقة للكتاب» من خلالها على تشجيع العاملين في قطاع نشر كتاب الطفل، وإظهار الجهود الرائدة في صناعة الإصدارات المعرفية التي تستهدف الأطفال.