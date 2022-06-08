«ياس ووتروورلد أبوظبي» تستضيف «ليلة كبايان»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت « ياس ووتروورلد أبوظبي» عن عودة فعالية« ليلة كبايان» التي تنظم يوم السبت 11 يونيو، وتوفر للضيوف من مختلف الأعمار أجواء ترفيهية حافلة بالفعاليات المستوحاة من أجواء الفلبين، إضافةً إلى تجارب أدائية حية وعروض الليزر، وسواها من النشاطات الترفيهية.
وتنطلق الأمسية المميزة بأجمل الأنغام، حيث سيتمكن الضيوف من إطلاق العنان لمواهبهم في الغناء وتأدية أجمل الأغاني في محطة الكاريوكي، والتمايل على الموسيقى التي ستقدمها فرقة فلبينية. كما سيتمكن عشاق الحماس والترفيه من الانضمام إلى فرقة سبلاش سكواد التي تستضيف أجمل ألعاب ورقصات «تيك توك» الاحتفالية بجانب أكواخ الواحة. ولا تكتمل هذه التجربة دون زيارة «مطبخ تشابيز» الذي سيقدم ألذ الأطباق الفلبينية مثل دجاج أدوبو ولحم الجينلينغ اللذيذ.
وقال راين واتكنز، مدير عام« ياس ووتروورلد أبوظبي»: عاماً تلو الآخر، نحتفل بفعالية «ليلة كبايان» المميزة، وباعتبارنا من مدن الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي الغني، فإننا نفخر بما تمتلكه الإمارات من تنوع ثقافي وعرقي وتعايش حضاري بين مختلف الجنسيات التي تعيش على أرضها. ولا شك أن احتفالات هذه السنة ستتميز بالعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الجديدة، وتجارب الطعام الفلبينية الشهية، إلى جانب أجمل الديكورات والمغامرات المائية التي ستبقى في الذاكرة.
ويمكن للضيوف اختتام هذه التجربة لدى متاجر التجزئة المختلفة لاقتناء أجمل الهدايا والاكسسوارات المستوحاة من أجواء الفلبين، والتقاط أجمل الصور التذكارية عند الجدار المميز المضاء بأجمل تصاميم الغرافيتي.
وتوفر مدن ومرافق ياس الترفيهية التي تتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية فيها، مجموعة واسعة من الألعاب والمرافق الترفيهية العائلية والعروض الحية لضيوفها.
وتواصل كل من «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، و« وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي»، التي تبعد عن بعضها مسافة دقائق قليلة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان توفير تجارب ترفيهية آمنة للجميع، حيث يتعين على الدخول باستخدام نظام «المرور الأخضر» عبر تطبيق «الحصن الإماراتي».