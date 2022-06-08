الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
بارقة أمل.. لقاح واعد في الطريق لمرضى السرطان
بارقة أمل.. لقاح واعد في الطريق لمرضى السرطان
8 يونيو 2022 13:59
أظهرت تجارب مبكرة نتائج واعدة بشأن لقاح جديد يرجح أنه سيكون قادرا على منع عودة سرطان البنكرياس، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وغالباً ما لا يتم اكتشافه لأن الجهاز المناعي لا يعتبر الورم "تهديدا"، وفق المصدر ذاته.
وأجرى فريق من الباحثين، بقيادة الدكتور فينود بالاشاندران، من مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان في نيويورك، اختبارا شمل 16 شخصا مصابا بالسرطان، حيث جرى منحهم لقاحا خاصا بعد خضوعهم لعملية جراحية.
ويستخدم اللقاح قطعة من الشفرة الجينية للورم "لجعل الخلايا تتعرف على السرطان، مما سيؤدي إلى استجابة مناعية".
وذكرت "ديلي ميل" أن التجارب المبكرة وجدت أن هذا اللقاح، الذي استخدمت فيه تقنية mRNA (مماثلة للقاحات كوفيد-19)، يحفز الجسم على منع عودة سرطان البنكرياس.
المصدر: وكالات
السرطان
سرطان البنكرياس
لقاح
الأكثر قراءة
الإمارات
حظر الدراجات الكهربائية ذات المقعد بأبوظبي
6 يونيو 2022
الرياضي
صفقة تدمر استمرار صلاح مع ليفربول
5 يونيو 2022
الإمارات
عثر على مليون درهم في مصعد بدبي
5 يونيو 2022
آخر الأخبار
دنيا
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
اليوم 08:19
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©