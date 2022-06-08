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«الشارقة للتميّز التربوي» تعرِّف بأهدافها عبر بوابتها الإلكترونية
«الشارقة للتميّز التربوي» تعرِّف بأهدافها عبر بوابتها الإلكترونية
8 يونيو 2022 12:08

الشارقة (الاتحاد)
أكدت جائزة الشارقة للتميّز التّربوي التّابعة لمجلس الشارقة للتعليم، أن البوابة الإلكترونيّة المخصصة لاستقبال طلبات الترشح للراغبين في المنافسة على فئات الجائزة التي أعدّت من خلال تطوير الموقع الإلكتروني الذي شكل إضافة نوعية للجائزة ضمن سياساتها الرامية، تضمن تسهيل عملية التّقدّم والتّرشّح للفئات كافة.
ويأتي ذلك بعدما سعت الجائزة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للجائزة www.award-shj.ae باستحداث آليات جديدة لبوابة المشترك كرفع الملفات، وتحميل المشاركات، وتقليص خطوات رفع الأدلة، والعمل على استلام المتطلبات وعمليات التقييم والتحكيم، للوصول إلى جائزة بلا أوراق، حيث يعتبر موقعاً إلكترونياً متكاملاً تسعى الجائزة من خلاله إلى تسهيل وتطوير وتحقيق أعلى معايير الجودة والتميّز.
وأكدت علياء الحوسني مدير جائزة الشارقة للتميّز التّربويّ، أن الجائزة تعمل على تطوير موقعها الإلكتروني بشكل دائم، ليسهم في التواصل مع الميدان التربوي، ويعمل على تحقيق رؤاها وسياساتها في دعم تميز مسيرة التعليم ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأفادت أن الموقع الإلكتروني يقدّم نظرة متكاملة عن الجائزة وأهميتها ودورها، وهو مرجع أساس لفئات الجائزة ومعاييرها. ويضمن المعرفة الشاملة لشروط الترشح والمرفقات المطلوبة وآليات التقدّم والجدول الزمني للجائزة.
وأشارت الحوسني إلى أن موقع الجائزة خطوة رائدة لبيئة داعمة للتميّز، وعامل فاعل ومهم في نشر ثقافة التنافس، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية لبث روح التنافس في المؤسسات التعليمية.

 

مجلس الشارقة للتعليم
جائزة الشارقة للتميز التربوي
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