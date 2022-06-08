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غرامتها 30 مليون ريال.. ضبط سعودي يمتلك 3 أسود مهددة بالانقراض
غرامتها 30 مليون ريال.. ضبط سعودي يمتلك 3 أسود مهددة بالانقراض
8 يونيو 2022 08:20

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية مواطنا سعوديا مخالفا لنظام البيئة في منطقة الرياض، لحيازته كائنات فطرية مهددة بالانقراض (ثلاثة أسود)، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، وفقاً لعكاظ.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكدة أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المصدر: وكالات
الرياض
البيئة
أسد
السعودية
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