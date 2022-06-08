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"ناسا" تطلق صواريخ من أستراليا لأول مرة منذ 27 عاماً
شعار ناسا في قاعة ويب في مقر ناسا في واشنطن العاصمة
8 يونيو 2022 08:01
من المقرر أن تطلق إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) صواريخ من أستراليا للمرة الأولى منذ 27 عاماً، حسبما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز اليوم الأربعاء.
وستنطلق ثلاثة صواريخ تحت مدارية من مركز أرنهيم الفضائي في نورثرن تريتوري، الذي تملكه وتديره الشركة التجارية "إكواتوريال لونش أستراليا"، في الفترة بين 26 يونيو و 12 يوليو.
وسيكون هذا أول إطلاق من منشأة إطلاق تجارية خارج الولايات المتحدة في تاريخ ناسا وأول إطلاق صاروخي لناسا من أستراليا منذ عام 1995 في ووميرا ، بجنوب أستراليا.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: "إنه لأمر رائع أن أكون هنا في داروين اليوم لأعلن أن أستراليا وناسا تذهبان للإطلاق".
وذكرت ناسا أن الصواريخ ستستخدم لإجراء دراسات الفيزياء الفلكية التي لا يمكن إجراؤها إلا من نصف الكرة الجنوبي. كما سيحققون في الفيزياء الشمسية (طبيعة الشمس وتأثيرها) وظواهر علوم الكواكب.
وقال رئيس وكالة الفضاء الأسترالية إنريكو باليرمو إن عمليات الإطلاق ستعزز "شراكة أستراليا طويلة الأمد مع الولايات المتحدة في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي".
المصدر: د ب أ
صواريخ
أستراليا
ناسا
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