الخميس 9 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
"ناسا" تطلق صواريخ من أستراليا لأول مرة منذ 27 عاماً
شعار ناسا في قاعة ويب في مقر ناسا في واشنطن العاصمة
8 يونيو 2022 08:01

من المقرر أن تطلق إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) صواريخ من أستراليا للمرة الأولى منذ 27 عاماً، حسبما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز اليوم الأربعاء.

وستنطلق ثلاثة صواريخ تحت مدارية من مركز أرنهيم الفضائي في نورثرن تريتوري، الذي تملكه وتديره الشركة التجارية "إكواتوريال لونش أستراليا"، في الفترة بين 26 يونيو و 12 يوليو.

وسيكون هذا أول إطلاق من منشأة إطلاق تجارية خارج الولايات المتحدة في تاريخ ناسا وأول إطلاق صاروخي لناسا من أستراليا منذ عام 1995 في ووميرا ، بجنوب أستراليا. 

وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: "إنه لأمر رائع أن أكون هنا في داروين اليوم لأعلن أن أستراليا وناسا تذهبان للإطلاق".

وذكرت ناسا أن الصواريخ ستستخدم لإجراء دراسات الفيزياء الفلكية التي لا يمكن إجراؤها إلا من نصف الكرة الجنوبي. كما سيحققون في الفيزياء الشمسية (طبيعة الشمس وتأثيرها) وظواهر علوم الكواكب.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأسترالية إنريكو باليرمو إن عمليات الإطلاق ستعزز "شراكة أستراليا طويلة الأمد مع الولايات المتحدة في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي". 

المصدر: د ب أ
صواريخ
أستراليا
ناسا
آخر الأخبار
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
دنيا
ما أخطر الفواكه والخضروات الصيفية؟
اليوم 08:19
بايدن
عربي ودولي
بايدن في افتتاح قمة الأميركيتين: الديموقراطية "مكوّن أساسي" لمنطقتنا
اليوم 08:01
أرشيفية
عربي ودولي
تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا
اليوم 07:22
رئيس الدولة يستمع إلى شرح حول المؤسسات المكرمة
الإمارات
رئيس الدولة: تمكين الطفل وإعداده للمستقبل
اليوم 01:30
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
الإمارات
محمد بن راشد: رؤية رئيس الدولة «خريطة طريق» للفترة المقبلة
اليوم 01:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©