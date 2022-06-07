الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
فرنسا توقع على اتفاقيات تنظم استكشاف القمر
القمر
8 يونيو 2022 00:40

قال مصدران مطلعان، إن من المقرر أن توقع فرنسا على اتفاقات "أرتميس" متعددة الأطراف التي تقودها الولايات المتحدة بهدف وضع قواعد حاكمة لسلوك الدول في الفضاء وعلى سطح القمر.
وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن توقيع فرنسا على الاتفاقات سيمثل أحد أهم المصادقات حتى الآن على جهود واشنطن لوضع القواعد والمعايير القانونية الدولية لاستكشاف سطح القمر.
وقال أحد المصدرين، إن مسؤولين فرنسيين سيوقعون على الاتفاقات خلال احتفال في مقر إقامة السفير الفرنسي في واشنطن العاصمة بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس وكالة الفضاء الفرنسية.
ستصبح فرنسا الدولة العشرين التي توقع على اتفاقات "أرتميس" منذ عام 2020.
تشمل الاتفاقات، التي بُنيت بشكل أساسي على مبادئ أوسع في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، مجموعة من المبادئ المصممة لتعزيز الاستخدامات السلمية للفضاء، من تأسيس "مناطق أمان" ستحيط بالقواعد المستقبلية على سطح القمر إلى تبادل البيانات العلمية مع الدول الأخرى.

المصدر: آ ف ب
القمر
استكشاف الفضاء
اتفاقيات
آخر الأخبار
ميتسولا تعرب عن تعازيها في ضحية حادث الدهس ببرلين
عربي ودولي
ميتسولا تعرب عن تعازيها في ضحية حادث الدهس ببرلين
اليوم 18:04
من أوكرانيا
عربي ودولي
تجدد الهجوم الروسي على مدينة رئيسية بشرق أوكرانيا
اليوم 18:02
«روبوت التسلل» تقنية جديدة في مونديال 2022
الرياضي
«روبوت التسلل» تقنية جديدة في مونديال 2022
اليوم 18:00
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 17:58
من أميركا
عربي ودولي
أميركا تكشف عن زيادة إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©