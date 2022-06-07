فرنسا توقع على اتفاقيات تنظم استكشاف القمر

قال مصدران مطلعان، إن من المقرر أن توقع فرنسا على اتفاقات "أرتميس" متعددة الأطراف التي تقودها الولايات المتحدة بهدف وضع قواعد حاكمة لسلوك الدول في الفضاء وعلى سطح القمر.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن توقيع فرنسا على الاتفاقات سيمثل أحد أهم المصادقات حتى الآن على جهود واشنطن لوضع القواعد والمعايير القانونية الدولية لاستكشاف سطح القمر.

وقال أحد المصدرين، إن مسؤولين فرنسيين سيوقعون على الاتفاقات خلال احتفال في مقر إقامة السفير الفرنسي في واشنطن العاصمة بمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس وكالة الفضاء الفرنسية.

ستصبح فرنسا الدولة العشرين التي توقع على اتفاقات "أرتميس" منذ عام 2020.

تشمل الاتفاقات، التي بُنيت بشكل أساسي على مبادئ أوسع في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، مجموعة من المبادئ المصممة لتعزيز الاستخدامات السلمية للفضاء، من تأسيس "مناطق أمان" ستحيط بالقواعد المستقبلية على سطح القمر إلى تبادل البيانات العلمية مع الدول الأخرى.