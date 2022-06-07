الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
رسائل كُتّاب القرن الـ 19 في المزاد
رسائل كُتّاب القرن الـ 19 في المزاد
8 يونيو 2022 01:24

باريس (أ ف ب) 

تعرض دار «كورنيت دو سان سير» بعد غدٍ في مزاد بباريس مجموعة من رسائل كبار الكتاب الفرنسيين في القرن التاسع عشر، مثل فيكتور هوغو وأونوريه دو بالزاك وستندال وغوستاف فلوبير وجورج ساند وشارل بودلير وبول فيرلين.
وتعود الرسائل إلى هاوي الأدب الأستاذ الجامعي السابق جان لوك ميرسييه، وتتضمن رسالةً من هوغو إلى الصحفي المعجب به أوغست فاكري، كتبها في بروكسل عام 1866، يعبّر فيها عن معارضته عقوبة الإعدام التي أعيد تطبيقها في جزيرة جيرزي.. وقُدر سعر رسالة مؤلِف «البؤساء» بما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف يورو.

فرنسا
شارل بودلير
فيكتور هوغو
غوستاف فلوبير
آخر الأخبار
ميتسولا تعرب عن تعازيها في ضحية حادث الدهس ببرلين
عربي ودولي
ميتسولا تعرب عن تعازيها في ضحية حادث الدهس ببرلين
اليوم 18:04
من أوكرانيا
عربي ودولي
تجدد الهجوم الروسي على مدينة رئيسية بشرق أوكرانيا
اليوم 18:02
«روبوت التسلل» تقنية جديدة في مونديال 2022
الرياضي
«روبوت التسلل» تقنية جديدة في مونديال 2022
اليوم 18:00
أبوظبي
الإمارات
طقس الإمارات المتوقع غدا
اليوم 17:58
من أميركا
عربي ودولي
أميركا تكشف عن زيادة إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة
اليوم 17:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©