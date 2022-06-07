رسائل كُتّاب القرن الـ 19 في المزاد

باريس (أ ف ب)

تعرض دار «كورنيت دو سان سير» بعد غدٍ في مزاد بباريس مجموعة من رسائل كبار الكتاب الفرنسيين في القرن التاسع عشر، مثل فيكتور هوغو وأونوريه دو بالزاك وستندال وغوستاف فلوبير وجورج ساند وشارل بودلير وبول فيرلين.

وتعود الرسائل إلى هاوي الأدب الأستاذ الجامعي السابق جان لوك ميرسييه، وتتضمن رسالةً من هوغو إلى الصحفي المعجب به أوغست فاكري، كتبها في بروكسل عام 1866، يعبّر فيها عن معارضته عقوبة الإعدام التي أعيد تطبيقها في جزيرة جيرزي.. وقُدر سعر رسالة مؤلِف «البؤساء» بما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف يورو.