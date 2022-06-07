«إيمج نيشن - أبوظبي» تحوز حقوق «مليون دولار ليستنغ»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيمج نيشن - أبوظبي»، إحدى الشركات الرائدة الحائزة جوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، حصولها على حقوق إنتاج برنامج «مليون دولار ليستنغ الإمارات»، التابع لـ «إن بي سي يونيفرسال فورماتس»، والمستوحى من برنامج تلفزيون الواقع الأميركي الحائز جوائز الإيمي «مليون دولار ليستنغ». وستقدم بذلك أول نسخة دولية من البرنامج الذي يرصد حياة الوسطاء العقاريين، سارداً تفاصيل رحلتهم في بيع وترويج العقارات الفاخرة. وسيُتاح للمشاهدين في أنحاء الدولة متابعة البرنامج حصرياً على منصّة «ستارزبلاي»، والتي بدورها تقدّم خدمات عرض الفيديو حسب الطلب، وهي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

8 حلقات

وستُعرض حلقات «مليون دولار ليستنغ الإمارات» ضمن قائمة «ستارزبلاي» الأصلية. وسيقدم البرنامج على مدار 8 حلقات للمشاهدين فرصة التعرّف على الحياة المهنية والشخصية لأبرز الوسطاء العقاريين في الدولة، كما سيعرض تفاصيل رحلتهم في التفاوض حول صفقات بيع عدد من أفخم وأرقى العقارات السكنية الحصرية في المنطقة. ومن المقرر بدء عمليات ما قبل الإنتاج خلال موسم الصيف ويجري حالياً اختيار الفريق المشارك، وستشارك «إيمج نيشن أبوظبي» في إنتاج هذا البرنامج، الذي من المقرر بدء عرض حلقاته على الهواء مطلع عام 2023.

بن روس

أول نسخة دولية

وقال بن روس، رئيس قسم المحتوى لدى «إيمج نيشن - أبوظبي»: يسرّ الشركة حصولها على حقوق إنتاج هذا البرنامج الترفيهي المشهور، بالتعاون مع شريكها «ستارزبلاي» لمنح المشاهدين فرصة التعرّف على حياة الوسطاء والخبراء العقاريين ودورهم في عرض وتقديم العقارات الفارهة في القطاع العقاري المتنامي بدولة الإمارات. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة الرامية إلى مواصلة جذب أنظار العالم للمنطقة وإظهار مشهدها الثقافي الزاخر. ونحن متحمسون لإنتاج هذا البرنامج الذي سيقدم تجربةً فريدة.

وقال نديم دادا، نائب الرئيس للبرامج والاستحواذ على المحتوى في «ستارزبلاي»: نفخر بعلاقتنا طويلة الأمد مع «إيمج نيشن»، ويسعدنا الاستمرار بتقديم برامج متميزة، ونحن متحمسون لتعزيز قائمة برامجنا من خلال إضافة أول نسخة دولية من «مليون دولار ليستنغ الإمارات». تتوافر في الإمارات المقومات والإمكانيات التي تجعلها الوجهة الأمثل لتصوير البرنامج، إذ تحتضن أفراداً من مختلف دول العالم، وتتميز بمشهدها المعماري الرائد ونمط الحياة الفاخر، ما سيضيف النجاح إلى البرنامج التلفزيوني الحائز عدة جوائز. ونواصل سعينا إلى تقديم محتوى يُرضي الأذواق ويلقى استحساناً كبيراً.

وقالت آنا لانجينبيرج، نائب الرئيس الأول لمبيعات وإنتاج البرامج في «إن بي سي يونيفرسال فورماتس»: متحمسون لمواصلة الزخم الذي يتمتع به البرنامج وإنتاج أول نسخة دولية من «مليون دولار ليستنغ الإمارات». ويمثل تعاوننا مع «إيمج نيشن» و«ستارزبلاي» الشراكة الإقليمية الأمثل لنا، وسنعمل معاً على إضفاء الطابع الإماراتي الجديد والمتميز إلى هذا البرنامج العالمي.

12 موسماً

يُذكر أن البرنامج التلفزيوني «مليون دولار ليستنغ»، بدأ مسيرته في الولايات المتحدة عام 2006، واكتسب زخماً قوياً على مدار 12 موسماً وأثبت جدارته كبرنامجٍ متميز، لتتوّج مسيرته الناجحة بجائزتين بارزتين خلال حفل توزيع جوائز الإيمي.

وتوفر «ستارزبلاي» لمشتركيها آلاف ساعات المشاهدة من المحتوى المتميز لأفضل البرامج الغربية والعربية والتركية والأنمي والفعاليات الرياضية المباشرة، ما يجعلها المنصة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وهي تتوفر في 19 دولة عبر الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وباكستان، وتقدم أجود أنواع المحتوى المتوفر في أي وقت وعبر أي جهاز.