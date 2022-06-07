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مصر تعلن الفائزين بجائزة النيل وجوائز الدولة لهذا العام
إعلان جوائز الدولة وجائزة النيل في مصر
7 يونيو 2022 20:55

أعلن المجلس الأعلى للثقافة في مصر، اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بجوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة للتفوق وجوائز الدولة التشجيعية لهذا العام.
فاز المخرج السينمائي داود عبد السيد بجائزة النيل في مجال الفنون لعام 2022 وهي أرفع جائزة سنوية يقدمها المجلس.
وحصل على الجائزة في مجال الآداب، الروائي إبراهيم عبد المجيد فيما ذهبت في مجال العلوم الاجتماعية إلى نقيب المحامين رجائي عطية الذي توفي في مارس الماضي.
وفاز بجائزة النيل للمبدعين العرب المفكر العراقي قيس العزاوي الذي توفي في يناير عن عمر ناهز 71 عاماً.
تبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 500 ألف جنيه (نحو 27 ألف دولار أميركي) وميدالية ذهبية تُمنح للشخصيات المؤثرة اجتماعيا وفكريا بأعمالها وإنتاجها الأدبي.
جاء إعلان الفائزين عقب الاجتماع السابع والستين للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.
كما أعلن المجلس جوائز الدولة التقديرية، وفاز بالجائزة في مجال الفنون الممثل رشوان توفيق، وسهير زكي حواس أستاذة العمارة بجامعة القاهرة، والفنان التشكيلي الراحل أحمد نبيل. في مجال الآداب، فاز بها الشاعر محمد أبو الفضل بدران والناقد يوسف نوفل والكاتب كمال رحيم. وفي مجال العلوم الاجتماعية، فاز كل من سعيد إسماعيل وعبد السلام أبو قحف ومعتز سيد عبد الله.
وفي جوائز الدولة للتفوق، فاز في فرع الفنون جمال ياقوت أستاذ المسرح بالمعهد العالي لفنون الطفل، وأحمد عبد الكريم أستاذ التصميم الزخرفي بكلية التربية الفنية. وفي فرع الآداب، فاز الناقد المسرحي عمرو دوارة والروائية ريم بسيوني. وفي فرع العلوم الاجتماعية، ذهبت الجائزة إلى كل من المستشارة الراحلة تهاني الجبالي، وإيمان عامر أستاذة التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة، والأكاديمي أحمد حسنين.
كما اعتمد المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، المقدمة للمبدعين دون سن الأربعين، في فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والثقافة العلمية والعلوم الاقتصادية والقانونية.

المصدر: رويترز
جوائز
جائزة النيل للمبدعين العرب
جائزة الدولة التقديرية
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