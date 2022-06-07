«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تطّلع على الخدمات السحابية في برلين
«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تطّلع على الخدمات السحابية في برلين
7 يونيو 2022 17:27
الشارقة (الاتحاد) شاركت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في مؤتمر «نيكست تي في» Nextv الذي عُقد أخيراً في برلين، حيث اطّلع وفد الهيئة على التجربة الاستثنائية التي قدّمها المؤتمر حول الممارسات العالمية عموماً والأوروبية بشكل خاص، للخدمات السحابية لمنصات الفيديو حسب الطلب والتحول التلفزيوني من الإرسال التقليدي للإرسال السحابي. تأتي مشاركة الهيئة التي مثلها كل من راشد عبدالله النقبي، مدير الخدمات الرقمية، وسعيد عبيد السويدي، رئيس قسم البرمجيات، انطلاقاً من حرصها على الاستفادة والاطلاع على أحدث التطورات والتقنيات المستخدمة في المجالات الرقمية لخدمات الفيديو حسب الطلب، والانخراط أكثر في التجارب الأوروبية بشكل خاص ومدى الاستفادة منها، بحيث يُسهم ذلك في تقديم الهيئة لتجربة جديدة وفريدة في خدماتها الرقمية للجمهور باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال، وتحديداً تطبيق «مرايا»، وهو منصة تتيح الوصول إلى أضخم وأحدث الإنتاجات التي تعرضها قنواتها وإذاعاتها طوال العام وفي أي وقت.
وشهد المؤتمر إظهار أهم التقنيات الحديثة، ومدى تأثر قطاع التلفزيون بهذه التغيرات في البيئة الرقمية للسنوات المقبلة، ولاسيما فيما يتعلق بدور منصات الفيديو في هذا التطور الرقمي للمنصات، ومدى تأثيره على القنوات التلفزيونية، بمشاركة من المتخصصين واللاعبين الرئيسيين في صناعة التلفزيون من أوروبا والعالم، والذين تبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات، واتجاهات الأعمال والتحديّات الرئيسيّة التي تواجه هذا القطاع. وتتطلع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إلى تعزيز مساهمتها في صياغة الآفاق المستقبلية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومواكبة أحدث ما وصلت إليه الأدوات والوسائل الحديثة، والذي بدوره ينسجم مع رسالتها في تطوير الكوادر الإعلامية الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية والرقميّة، وتطوير الأداء الإعلامي من خلال الاطلاع على التجارب العالميّة ذات الصلة.