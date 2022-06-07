«أمنية» تحقّق حلم نور في الحصول على كلب بودل

أبوظبي (الاتحاد)

حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية»، أمنية الطفلة نور (14 عاماً) في الحصول على كلب بودل. وقالت مسؤولة تحقيق الأمنيات: حرصنا على إعداد مفاجأة لنور عند باب منزل عائلتها، ولاسيما مع علمنا بأنها كانت تُشكّك في مدى إمكانية قدرتنا على تحقيق أمنيتها. ومن خلال التواصل مع خالتها بعد قدومها من الخارج لاستكمال رحلة العلاج في الإمارات، طلبت من نور فتح الباب. وتوالت صرخات الفرح والسعادة مع دموع اختلطت فيها مشاعر البهجة وعدم التصديق بحصولها على كلبها المُفضّل، مع اللوازم التي يحتاجها من طعام وسرير بالإضافة إلى جواز السفر وبطاقة التطعيمات وكتيب تعليمات العناية الشخصية ورقم عيادة الطبيب. واختتمت المسؤولة حديثها بالقول: يُسعدنا أن نتمكّن من تحقيق أمنية نور، ونحن على ثقة بأنها ستعمل على تغيير نظرتها إلى المرض وتُعيد إليها التفاؤل بالحياة. وقد أثبتت العديد من الدراسات أن اقتناء حيوانات أليفة يُسهم في التخفيف من حدّة الأمراض المُزمنة، لذا تلجأ المستشفيات العالمية إلى الاستعانة بالحيوانات الأليفة في رحلة العلاج لمُساعدة الناس على التعافي من المُشكلات الصحية أو التعامل معها بشكل أفضل، حيث يُمكن من خلالها تقليل الألم والقلق والاكتئاب بصورة ملحوظة، إضافة إلى الحدّ من الضغط العصبي والقلق الذي يرافق المريض عند زيارته المستشفى. ونتطلّع إلى إضاءة المزيد من شموع الأمل والسعادة والتفاؤل في قلوب الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة.