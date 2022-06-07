هارت يقدم تجارب مرح في «ياس باي»

أبوظبي (الاتحاد) يواصل نجم الكوميديا كيفن هارت سلسلة الأنشطة الرامية إلى ترك بصمته في جزيرة ياس أبوظبي، إحدى أبرز وجهات الترفيه الرائدة في العالم، حيث انطلق في تجربة مميزة في الهواء الطلق عند واجهة ياس باي البحرية. وتستعرض الحلقة الرابعة من السلسلة زيارة هارت إلى أحد النوادي الشاطئية الحصرية، حيث عمل على نشر المرح والتسلية من خلال إطلاق كشك لبيع أغراضه القديمة المخصصة للسباحة والغوص، مثل ملابس السباحة وعدة الغوص والمناشف. ولم يفوّت هارت هذه الفرصة للتفاعل مع زوار الشاطئ وبث أجواء من الضحك والسعادة بفضل أسلوبه الكوميدي المميز. ودعا هارت المشاهدين إلى لقائه قريباً من خلال زيارة الوجهة النابضة بالحيوية. وتُعتبر «ياس باي» البحرية، وجهة جذب متميزة ونابضة بالحياة، وتضم الرصيف البحري 71 بطول 3 كيلومترات، إلى جانب مجموعة متنوعة من علامات المطاعم والتجارب الترفيهية عالمية المستوى. ويمكن للمعجبين والمشاهدين متابعة سلسلة كيفن هارت لوضع بصمته في جزيرة ياس على حسابات الجزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب.