في «شاعر المليون».. إنجازات الإمارات في عهد خليفة ومستقبلها بقيادة محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي العدد 185 من مجلة شاعر المليون، الذي اشتمل على موضوعات واستطلاعات أضاءت على إنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وتحدثت عن رؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله».

وتحت عنوان «دولة الإمارات.. من التمكين إلى الريادة» أكدت افتتاحية العدد أن رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه» ترك أثراً عظيماً في نفوس أبناء شعبه وأمته العربية والعالم أجمع، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، دفعت الإمارات نحو المقدمة، وجعلت منها نموذجاً متطوراً في المنطقة يشهد له الجميع. وتطرقت الافتتاحية إلى مرحلة التمكين التي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وشكلت مرحلة مضيئة في تاريخ الإمارات. وأشارت إلى أنها ستظل حاضرة في مختلف محطات الدولة ومسيرتها الناجحة، التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، الذي كان خير معين وسند لأخيه الشيخ خليفة، خلال فترة حكمه، وكلنا ثقة بأن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله» ستسير بثقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات. فهو القائد الذي يحظى بتقدير واحترام واسعين على مستوى العالم، وله من الإنجازات والمواقف، ما يجعله قائد المرحلة ورجل الريادة والنهضة.

وضم العدد مجموعة من القصائد التي عكست مشاعر الحزن بعد رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه». وأخرى تحدثت عن الصفات القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله» وما يقدمه للإمارات من نجاحات جعلتها من أفضل دول العالم.

وضم العدد مجموعة من التغطيات الخاصة بالبرنامج الثقافي لأكاديمية الشعر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، والذي تضمن تواقيع كتب وأمسيات وإطلاق كتب وإصدارات، وطبعة خاصة لكتب كانت صدرت على نفقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

واشتمل العدد على 5 حوارات خاصة مع شعراء شاركوا ببرنامجي أمير الشعراء وشاعر المليون، ومتابعة لأنشطتهم الشعرية ومواصلة الاهتمام بتجاربهم وهم: أحمد الجش المطيري، علي العازمي، علي لون، عبدالكريم البدراني، ووليد الصراف. بالإضافة إلى موضوع حول تجربة الشاعر محمد تركي حجازي وأثر مشاركته في برنامج «أمير الشعراء» على تجربته ومسيرته الشعرية، ومقالين نقديين حول عدد من التجارب الشعرية العربية والقضايا المثارة حالياً في المشهد الأدبي.