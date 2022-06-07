مصر.. أسرة الطفلة المعتدى عليها تتحدث لـ"الاتحاد" بعد بيان النيابة العامة

عبد الله أبو ضيف (القاهرة) أعلنت النيابة العامة المصرية، حبس متهم اعتدى على طفلة في محافظة المنوفية تبلغ من العمر 14 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما قام أهالي قرية المجني عليها بحرق منزله. وقال والد الطفلة هلال عبد الشافي لـ"الاتحاد" إنهم يعملون في اللحظات الراهنة على مساعدتها نفسيا وعرضها على مركز متخصص في الطب النفسي خاصة مع صدمتها الهائلة التي تمثلت في الاعتداء عليها تحت تهديد السلاح. وأضاف والد الطفلة أن المتهم قام بفعلته تحت تهديد السلاح ومستغلا صغر سن الطفلة، فقام باستدراجها داخل المنزل وتهديدها بالسلاح والضرب لترضخ له في النهاية خوفا من الموت. وأشار والد الطفلة إلى أنه لم يلجأ للعنف وإنما تحرك قانونيا بإبلاغ مركز الشرطة بالواقعة كاملة، مشيرًا إلى أنه تم التحرك على الفور والقبض على المتهم المسجل خطر في المحافظة، قبل أن يتم عرضه على النيابة العامة والتي قامت بدورها بحبسه على ذمة التحقيقات. واستمعت النيابة العامة إلى شهادة المجني عليها والتي أوضحت أن المتهم تعرض لها بالطريق العام وأشهر سكينًا في مواجهتها وتمكن بذلك من خطفها بالإكراه واقتيادها قسرًا إلى مسكنه وتعديه عليها هناك، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي أقرَّ بتعديه على المجني عليها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة العامة قد شرعت في إجراء المعاينة على مسكن المتهم الذي ارتكب به الواقعة لبيان ما به من آثار، إلا أنها أُبلِغت بإضرام مجهولين النار فيه احتجاجًا على ما فعل المتهم، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في تلك الواقعة وقوفًا على مرتكبيها، وجارٍ استكمال التحقيقات.