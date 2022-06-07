ماسك يتهم "تويتر" بخرق شروط الصفقة ويهدد

اتهم الملياردير الأميركي إيلون ماسك شركة تويتر بخرق شروط صفقته البالغ قيمتها 44 مليار دولار والخاصة بالاستحواذ على خدمة التدوينات القصيرة. وقال في رسالة مفتوحة أصدرها محاموه يوم الاثنين: "في الواقع رفضت تويتر تقديم معلومات طلبها السيد ماسك كثيرا منذ التاسع من مايو 2022، لتسهيل تقييم الحسابات العشوائية والمزيفة على منصة شركته". وجاء في الرسالة أنه كان مطلوبا من تويتر بموجب شروط صفقة الاستحواذ توفير بيانات ومعلومات طلبها ماسك على صلة بالصفقة. وأضافت الرسالة: "بناء على سلوك تويتر حتى الآن، وأحدث مراسلات الشركة بالأخص، فإن السيد ماسك يعتقد أن الشركة تقاوم بفاعلية وتحبط حقوق المعلومات الخاصة به (والتزامات الشركة المقابلة) بموجب اتفاق الدمج". وتابعت: "هذا خرق مادي واضح لالتزامات تويتر بموجب اتفاق الدمج ويحتفظ السيد ماسك بكل الحقوق الناتجة عنها، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء اتفاق الدمج". وتقدر شركة تويتر نفسها أن الحسابات المزيفة تمثل أقل من 5% من قاعدة مستخدميها، حيث أكد الرئيس التنفيذي باراج أجراوال أن الخدمة تحظر أكثر من نصف مليون حساب غير مرغوب فيه كل يوم، معظمها قبل أن يراها المستخدمون. وحذر أجراوال من أن تقديرات عدد الحسابات المزيفة التي يقوم بها من هم خارج الشركة لا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد. ويحاول ماسك منذ منتصف مايو التأكيد على مسألة تتعلق بتقديرات تويتر الخاطئة المزعومة لعدد الحسابات غير المرغوب فيها والمزيفة المستخدمة على المنصة، معلنا تعليق صفقة الاستحواذ نتيجة لذلك. ومع ذلك، من وجهة نظر تويتر، لا يمكن لماسك تعليق الاتفاق من جانب واحد. وأكدت الشركة في بيان نشر في صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين، أنها لا تزال مصممة على المضي قدما في عملية الاستحواذ وفقا للشروط المتفق عليها. يشار إلى أن مسألة ما إذا كانت مزاعم ماسك تعطيه سببا كافيا للانسحاب من الصفقة يمكن أن ينتهي بها الأمر إلى البت فيها بالمحكمة. وتعرض سعر سهم تويتر بالفعل لضغوط نتيجة لتعليقات ماسك في الأسابيع الأخيرة ، حيث انخفض بنسبة 49ر1% إلى 56ر39 دولار يوم الاثنين بعد تهديد الخروج من الصفقة قبل أن يستمر في الانخفاض بنسبة 3ر6% في تداولات ما قبل السوق. كان رئيس شركة السيارات الكهربائية الرائدة تسلا، قد وافق في السابق مع الشركة على الاستحواذ على تويتر مقابل 20ر54 دولار للسهم.

المصدر: د ب أ