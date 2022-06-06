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«توب غن: مافريك» يواصل تصدر شباك التذاكر
توم كروز
7 يونيو 2022 01:20

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

احتفظ فيلم الحركة «توب غن: مافريك» بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية أسبوعاً ثانياً على التوالي، وبلغت إيراداته 86 مليون دولار، على ما أفادت شركة «إكزبيتر ريليشنز».
وأصبح «توب غن: مافريك»، وهو تتمة لفيلم «توب عن» الذي حقق نجاحاً واسعاً قبل 36 عاماً، بين الأفلام العشرة ذات المداخيل الأعلى المسجلة في الأسبوع الثاني لعرضها في الولايات المتحدة وكندا.. وكان الفيلم قد حصد 151 مليون دولار إيرادات خلال عطلة الأسبوع الأولى بعد طرحه. 
ووجد «توب غن: مافريك» الذي يؤدي فيه توم كروز دور الطيار بيت مافريك مرة جديدة، استحساناً كبيراً من قبل النقاد.

توب جن: مافريك
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