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16 مليون مشاهدة لمسنين يابانيين يروجون لقريتهم
16 مليون مشاهدة لمسنين يابانيين يروجون لقريتهم
7 يونيو 2022 01:24

طوكيو (أ ف ب) 

لاقى أربعة رجال في الخمسينيات والستينيات من أعمارهم رواجاً عبر «تيك توك» في اليابان، باستعراض يتضمن حركات غريبة بالقمصان وربطات العنق وشرائط البطن الملونة.
ومنذ أول منشور للفرقة في فبراير، حققت مقاطع الفيديو التي تم تصويرها في مواقع مختارة من الملاعب والمباني البلدية وغيرها، أكثر من 16 مليون مشاهَدة.
ويسعى هؤلاء من خلال نشاطهم هذا إلى الترويج لبلدتهم الريفية الصغيرة التي يتناقص عدد سكانها، وذلك من خلال عروض راقصة على أنغام موسيقى البوب يصفها المعجبون بأنها «رائعة». 
ويسمي الرجال الأربعة أنفسهم «أوجيكون»، وتعني «كبار السن نبض القلب».

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