تطبيق ذكي يمنع النوبات القلبية

ترجمة: عزة يوسف

ابتكر علماء أميركيون تطبيقاً يستخدم اهتزازات الهاتف المحمول لقياس تخثر الدم لمنع الإصابة بالنوبات القلبية القاتلة، وهي التقنية التي قد توفر تناول أدوية القلب.

وذكر موقع Study Finds الأميركي للأبحاث العلمية، أنه بينما تتشكل جلطات الدم بشكل طبيعي لمنع النزيف عند شخص ما، قد تكون قاتلة لمرضى القلب. لذلك فإن الملايين ممن يعانون مشاكل في القلب حول العالم يعتمدون على أقراص تسييل الدم لمنع التجلط.

وتوصل الباحثون في جامعة واشنطن إلى حل أكثر ذكاءً باستخدام الهاتف المحمول، حيث طوروا اختباراً جديداً لتخثر الدم يستخدم قطرة دم واحدة فقط وهاتفاً ذكياً مزوداً بجزء بلاستيكي يحمل كوباً صغيراً أسفل كاميرا الهاتف، فيه جزيئات نحاسية ومواد كيميائية لبدء تخثر الدم.

وبمجرد إضافة قطرة من الدماء، يهتز محرك الهاتف والكوب بينما تتعقب الكاميرا حركات الجسيمات. ومع ازدياد كثافة الدم، يتباطأ الجسيم ويتوقف بمجرد تشكل الجلطة. وتساعد التقنية الجديدة ملايين الأشخاص، ما يسهل على المضطرين إجراء الاختبار بشكل متكرر، ويمكنهم من مراقبة حالتهم الصحية بأنفسهم.