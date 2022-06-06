الأربعاء 8 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
أقدم متحف بحري.. في الإسكندرية
متحف الأحياء المائية بالإسكندرية (من المصدر)
7 يونيو 2022 01:26

أحمد عاطف (القاهرة)

تفنّن المصريون القدماء في تحنيط ملوكهم، ليأتي أحفادهم بعد آلاف السنين ويبادرون بتحنيط الأسماك المنقرضة ويعرضون أسماكاً نادرة في متحف تاريخي للأحياء البحرية بمدينة الإسكندرية شمالي مصر.

1000 نوع
ظهر المتحف لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي بجوار قلعة قايتباي التاريخية ليصبح أقدم متحف بحري في الشرق الأوسط، ويقدم لزواره مجموعة هياكل لكائنات بحرية محنطة، ومجموعة أسماك حية ونادرة، بعضها كان يعيش في البحر المتوسط والبعض الآخر في أنهار عذبة.

ومع مرور السنوات تكاثرت أنواع الكائنات البحرية في المتحف التاريخي ووصلت إلى أكثر من 1000 نوع، تزداد سنوياً، وكان آخرها قبل 4 أعوام عندما عثرت مصر على حوت ضخم نافق على أحد شواطئ الإسكندرية، فعكف العلماء على دراسته ليتضح أنه من فصيلة الزعنفة الظهرية، فتم تحنيطه.

«شمس المحيط»
يقول الدكتور حمدي عمر مدير المتحف، لـ «الاتحاد»: إن علماء متخصصين في المتحف يهتمّون بالكائنات المكتشَفة ويعملون على دراسة الأسماك وخصائصها. ويذكر أن أغرب الأنواع وأكثرها ندرة، سمكة «شمس المحيط» التي تشبه قرص الشمس. ويشير إلى أن قسم الكائنات البحرية الحية يضم أسماكاً من مختلف أنحاء العالم، بينها «سمكة بيرانا» من أميركا الجنوبية، و«سمكة الأسد» ذات الأشواك السامّة، وأسماك «البهلوان» و«الريمورا».

ويجذب متحف الأحياء التاريخي محبي الكائنات البحرية ممن لا يتمكنون من الاقتراب منها في رحلات الغوص. ويشمل عدداً من الطيور البحرية مثل النورس والعجاج والفلامنكو والبجع والبشروش، فضلًا عن هياكل عروس البحر والحفريات، ضمن محاولة لجمع أشكال الحياة البحرية في موقع واحد.

الإسكندرية
مصر
الأحياء المائية
الكائنات البحرية
آخر الأخبار
محكمة أميركية
عربي ودولي
أميركية قادت كتيبة لداعش تقر بالذنب
8 يونيو 2022
لاجئة في الساحل الأفريقي
عربي ودولي
تحذير من حجب أزمة أوكرانيا لمشكلة الساحل الأفريقي
8 يونيو 2022
عائلة تعاني من الجوع في الصومال
عربي ودولي
خبير يحدد الأزمة الصحية العالمية المقبلة
8 يونيو 2022
سرطان القولون
دنيا
دواء يقضي تماماً على سرطان القولون
8 يونيو 2022
أكاديمية الشعر
ثقافة
«شاعر المليون».. تستعرض مسيرة الدولة «من التمكين إلى الريادة»
اليوم 23:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©