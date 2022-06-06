علي يوسف السعد يكتب: بيونس آيرس - بلاد مارادونا

«أنا في آخر العالم».. هنا في الأرجنتين لا تقال هذه الجملة اعتباطاً أو على سبيل المجاز، بل هي جملة حقيقية لأبعد مدى، فأنت حرفياً في آخر دولة مأهولة بالسكان على وجه الأرض. دولة كبيرة شاسعة تقترب مساحتها من 3 ملايين كيلومتر مربع، عاصمتها بيونس آيرس، وهي محل حديثنا اليوم.

بعد قراءتي ومشاهدتي للكثير من التقارير التي تتحدث عن بيونس آيرس كنت متحمساً جداً لزيارتها. فبمجرد أن تحط قدماك في شوارعها، تشعر لوهلة أنك لست في أميركا الجنوبية كما حددت وجهتك، بل في أوروبا. تلك المباني المتراصة على الجانبين بمعمارها الفرنسي الكلاسيكي الأنيق تستشعر بها حقيقة أنك في شوارع باريس، حتى الأضواء الصفراء الهادئة تزودك بنفس هذا الإحساس، ولا غرو في ذلك أن أطلق عليها كثيرون «باريس أميركا الجنوبية».

وبمجرد أن تخطيت شارعاً إلى آخر، دهمني إحساس جديد أنني أصبحت في لندن، المعمار الإنجليزي طاغٍ في هذا الشارع على ما يبدو، وهكذا من شارع إلى آخر تعترضك كثير من المشاعر حيال بلدان أخرى، وهذا ما جعلني أجزم في الأخير أنني في مدينة مختلفة، مدينة متعددة الأعراق.

الشوارع هنا نظيفة جداً ومنظمة ولم أجد صعوبة في التنقل داخلها من مكان لآخر، أحب أن أتعرف على المدن أولاً من خلال شوارعها، لذلك اخترت أن أنضم إلى جولة مشي مجانية يرافقنا فيها مرشدون سياحيون يطلعوننا على المدينة وأهم معالمها، تنطلق هذه الجولات في العادة من أمام مبنى الكونغرس الوطني، وهو بذاته معلم شهير في العاصمة. ونظراً لضخامة ميزانيته ونفاذها لأكثر من مرة استمر بناؤه من عام ​1898 إلى عام 1946.

ستسعفك هذه الجولة في التعرف عن قرب على هذه العاصمة وتاريخها المميز، حيث ستمر بك عبر شارع أفينيدا دي مايو، وهو الشارع الأضخم في المدينة، والذي شهد قديماً الكثير من الفعاليات الجماهيرية ومطالبات بالاستقلال، وستمر أيضاً عبر القصر الرئاسي الوردي، كما ستمر على كثير من التماثيل لشخصيات تاريخية، مع رؤية الجداريات المعبرة عن الفن اللاتيني، ولن تتجاوز الجولة أن تطلعك على مبنى الأكاديمية الوطنية للتانغو، وهي الرقصة الأشهر هناك.

تفتح بيونس آيرس ذراعيها لمحبي الطعام، فأنت أمام مطبخ لاتيني مميز جداً، وما جعله على هذا الشكل ليس فنونه في الطبخ وفي تنويع الأكلات فحسب، وإنما كذلك الطبيعة الساحرة التي يتوافر عليها المكان، والنباتات النادرة والمراعي والمياه النظيفة. كل هذا مجتمعاً يجعل مذاق الطعام في هذه البلاد مختلفاً، خصوصاً لحم البقر، فأنت أمام واحد من أفضل المذاقات في العالم.

لا يمكنني أن أسير في شوارع هذه المدينة المميزة من دون أن تباغتني صورة الأسطورة الكروية دييغو مارادونا، رفيق الأسطورة الحية ميسي. جدارية هنا وصورة هناك، إن طريقة لعبهما الساحرة تعبّر بصدق عما يمكن أن ينتظرك في هذا المكان من استمتاع وحب للاكتشاف والسير، الجميع هنا محب للحياة، والود عنوان في تعاملهم مع الآخر.