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مصر..شاب يقتل والده وأشقاءه الأربعة!
مصر..شاب يقتل والده وأشقاءه الأربعة!
6 يونيو 2022 14:57

شعبان بلال (القاهرة) 
جريمة مروعة هزت الشارع المصري خلال الساعات الماضية، حيث قام شاب بإطلاق وابل من الرصاص على والده وأشقاءه أربعة فأرداهم قتلى وأصاب والدته بطلقات نارية بالساقين.

وقعت الجريمة البشعة في قرية أبو مناع غرب بمحافظة قنا (جنوب مصر) وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية عن أن المتهم أطلق الرصاص وهو في حالة هياج عصبي على أسرته مما أسفر عن مقتل والده و4 من أشقاءه وشقيقاته وإصابة والدته. 

وأوضحت المعلومات أن المتهم يتعاطى المخدرات وتسببت في ارتكابه الجريمة بسلاح ناري غير مرخص بعد دخوله في مشادة مع أسرته لخلاف حول تقسيم الميراث في حياة والديه وهما على قيد الحياة، ثم لاذ بالهرب في مزارع القصب. 
تواصل النيابة التحقيق لكشف المزيد من الملابسات، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط مرتكب الجريمة. 

 

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