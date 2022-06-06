جزيرة ياس تقدم عروضاً مميزة لموسم الصيف

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس أبوظبي، وجهة الترفيه الرائدة في العالم، عن إطلاق باقة عروض «الدخول المجاني للأطفال»، التي تضمن للأطفال قضاء أجمل الأوقات بمناسبة قدوم فصل الصيف. وتوفر الباقة خيارات مجانية للأطفال للإقامة واللعب وتناول الطعام والاستمتاع بسباق الكارتنج ضمن الوجهة الترفيهية الأشهر في الإمارات. وترحب الجزيرة بزوارها من مختلف الأعمار لاختبار تجارب فريدة بأسعار مدروسة لتلبي أذواق أفراد العائلة. ويستمر العرض حتى يوم 4 سبتمبر 2022، ويتيح للأطفال حتى عمر 12 عاماً الإقامة واللعب في 3 وجهات ترفيهية رائدة، وهي «عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز أبوظبي»، مجاناً بشرط حجز بطاقة دخول مدفوعة للبالغين، مع فرصة الإقامة وتناول الطعام مجاناً عند حجز إحدى باقات الإقامة ضمن مجموعة من فنادق الجزيرة الشهيرة. وتوفر الباقة للعائلات أسعاراً مميزة على فترات الإقامة لليلتين لكل بالغ. ويمكن للعائلات حجز جلسة لسباق الكارتنج لمدة 15 دقيقة في حلبة مرسى ياس، التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، والتي تقدّم للأطفال تجربة قيادة لا تضاهى. وتشمل العروض تجربة مميزة لتناول الطعام من خلال عرض نصف الإقامة المرنة، وعرض نصف الإقامة المميزة لكل بالغ، والتي توفر للأطفال تناول الطعام مجاناً عند حجز وجبة العائلات ضمن العرض. ويقدم عرض «الدخول المجاني للأطفال»، للعائلات خصماً بنسبة 20% على خدمات السبا في فنادق الجزيرة.

وتتيح الباقات الصيفية فرصة الوصول إلى أكثر من 100 لعبة ووجهة من خلال تذكرة دخول غير محدود إلى المتنزّهات الفريدة الـ 3 على الجزيرة، والتي تضمن لأفراد العائلة تجربة صيفية مليئة بالإثارة والتسلية مع خيارات لا مثيل لها، بدءاً من المرافق الترفيهية وألعاب الركوب في «عالم فيراري أبوظبي»، وصولاً إلى المغامرات المائية الشيّقة ضمن «ياس ووتروورلد» والرحلات الحماسية بصحبة الأبطال الخارقين والشخصيات الشهيرة في «عالم وارنر براذرز أبوظبي». وتقدم جزيرة ياس من خلال الموقع الإلكتروني www.yasisland.com إمكانية حجز تذاكر لزيارة أهم معالم أبوظبي، بما فيها متحف اللوفر أبوظبي، وحلبة مرسى ياس، وقصر الوطن، وقصر الحصن.