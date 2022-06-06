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الإمارات تستضيف البرلمان العربي للطفل بالشارقة في يوليو المقبل
الإمارات تستضيف البرلمان العربي للطفل بالشارقة في يوليو المقبل
6 يونيو 2022 12:20

أبوظبي (الاتحاد)
بحضور 14 جهة حكومية في دولة الإمارات من الوزارات الاتحادية والجهات التابعة لحكومة الشارقة، عقد البرلمان العربي للطفل اجتماعاً بمقره في مدينة الشارقة لبحث الترتيبات الخاصة باستضافة دولة الإمارات ممثلة في إمارة الشارقة انعقاد الجلسة الرابعة لأطفال البرلمان حضورياً ضمن فعاليات الدورة الثانية.
وشكل الاجتماع فرصة للتشاور وإجراء مراجعات شاملة لمختلف التحضيرات والأدوار المناطة بكل جهة، لإنجاح تنظيم الجلسة الرابعة وتضافر الجهود بين مختلف الجهات في الدولة وإمارة الشارقة لتنظيم فعاليات مصاحبة خلال فترة وجود أعضاء وعضوات البرلمان من الأطفال، بجانب عقد الجلسة الرابعة في 30 يوليو المقبل.
ترأس الاجتماع سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، وحضره ممثلون من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وهيئة مطار الشارقة، ومؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومركز الشارقة للتطوع، وجامعة الشارقة، ودائرة العلاقات الحكومية، ونادي الثقة للمعاقين، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وهيئة الطرق والمواصلات.
ورحب سعادة أيمن عثمان الباروت بالحضور من الجهات المشاركة في التحضيرات الحالية لاستضافة دولة الإمارات في إمارة الشارقة للجلسة الرابعة من الدورة الثانية للبرلمان، والتي من المقرر عقدها في الفترة من 24 - 31 يوليو المقبل. ووجه الشكر في كلمته للشركاء في تنظيم فعاليات الجلسة التي تقام بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «حفظه الله»، ورعاية الأمين العام للجامعة العربية معالي أحمد أبو الغيط.
وتحدث ممثلو الجهات عن استعداداتهم لاستضافة الحدث في ظل ما يشهده العالم من تعاف جراء تداعيات فيروس كورونا، ومساهمتهم وأدوارهم في تقدم أوجه التكامل لتنظيم الفعاليات المختلفة خلال تواجد الأطفال البرلمانيين العرب في الإمارات وتنظيم الأنشطة التي تتلاقى مع أهداف البرلمان في تأهيلهم واستكمال النجاحات السابقة، التي تضاف إلى رصيد الطفولة العربية.

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