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مصر.. متسول يجمع 6 ملايين بزعم المرض!
مصر.. متسول يجمع 6 ملايين بزعم المرض!
6 يونيو 2022 07:59

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية، في القبض على متسول بمحافظة الجيزة، بعد قيامه بإنشاء موقع إلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» زعم من خلاله انه مريض يحتاج إلى مساعدات إنسانية، وجمع أموالاً تقدر بـ6 ملايين جنيه، قام بالاستيلاء عليها من ضحاياه، وعقب وصول تلك المعلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، وبعمل التحريات اللازمة؛ تبين صحة المعلومات المبلغة عن المتهم.

وعقب تقنيين الإجراءات القانونية، تم تكليف قوة من قبل الشرطة تمكنت من ضبطه، وبحوزته «كرنيهات» منسوب صدورها إلى جهات خارجية، وما يقرب من 17 شهادة طبية «مزورة» باسم المتهم تفيد إصابته بالعديد من الأمراض، منسوبة لعدد من المستشفيات جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية «مقلد»، إضافة إلى ضبط 5 هواتف محمولة، وبفحصها تبين أنها محملة بالعديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عثر معه على مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي يقدر بـ1100 جنيه، أقر أنه جمعها خلال يوم واحد فقط، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، وأقر بأن لديه حسابا في البنك يدخر به ما يجمعه من أموال، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، على ان يراعى التجديد له فى الوقت المناسب، والتحفظ على جميع الأموال الموجودة لدى البنوك.

المصدر: وكالات
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