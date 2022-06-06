شيرين سيف النصر تعلن عودتها لعالم التمثيل وتكشف سبب غيابها

أعلنت الفنانة المصرية، شيرين سيف النصر، عن عودتها لعالم التمثيل بعد سنوات من الغياب، كاشفة سبب ابتعادها عن عالم الفن. وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، أوضحت الفنانة شيرين سيف النصر أن "الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التقطتها لها صديقتها منذ أسبوعين". وكشفت شيرين أن سبب غيابها عن المجال الفني، مضيفة: "تعبت أوي لما ماما اتوفت، فبعدت..دي كانت كل حاجة في حياتي، وبتقف جنبي، والصحافة تكلمها، وكانت شيلاني شيل، وبعدين ملقتش ورق كويس". وتابعت: "بدرس رجوعي، وفي أعمال اتعرضت علي، وممكن أرجع خلال شهرين أو ثلاثة بعمل سنيمائي"، لافتة إلى أنها "كانت تقرأ كثيرا، وتتابع الحياة الفنية، وكانت تسافر كثيرا الفترة الماضية". وأردفت الفنانة المصرية: "ما اتصلتش بعادل إمام، بس بسأل عنه وبتطمن عليه، لأنه بيقولوا مبيردش على حد، وكلمت سمير صبري قبل ما يتوفى بأسبوع، وكنت بسأل عليه واتطمن عليه، وكانت نفسيته حلوة جدا، واتفاجئت بوفاته بعد كده". وأكملت: "كان نفسي أعمل حاجة زي مين اللي ميحبش فاطمة.. كان نفسي أشارك في الاختيار ولو مشهد واحد فقط، والثلاثة أجزاء أفضل من بعض، والمشاركون في العمل كلهم مميزون، ومسلسل الاختيار كان ممكن يرجعني من الاعتزال"، مشيرة إلى أن "مسلسل "بطلوع الروح" أعجبها، وكذلك مسلسل "أحلام سعيدة"، وأنها أطلقت اسم "الملكة" على الفنانة يسرا".

المصدر: وكالات