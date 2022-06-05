نصائح «فينغ شوي» الإيجابية

أبوظبي (الاتحاد)

تتعرض العلاقة بين الزوجين إلى الخلافات أحياناً، وهناك بعض السلوكيات البسيطة التي ينصح بها علم «فينغ شوي» الصيني من أجل ازدهار الطاقة الإيجابية بينهما، نقلت بعضها جريدة Times of India الهندية.

ضوء الشمس

كلما كان منزلك أكثر قتامة، كانت طاقته سلبية، وعندما يدخل ضوء كافٍ، فإنه يمنحك أنت وشريكك مساحة للتنفس وإدراك أن السلبية ستؤدي إلى انهيار علاقتكما. وعليك أن تمنح منزلك إضاءة طبيعية كافية وهواء ومساحة جيدة، لتحسين علاقتك بالشريك.

تنظيم المنزل:

إذا كان الشعور الذي يراودك هو القلق أو التوتر، فقد يكون ذلك علامة على أنك بحاجة إلى إعادة تنظيم منزلك أو تغيير مكان الأثاث لمنحه شكلاً مختلفاً.

التخلص من الفوضى:

إذا كان التوتر يتراكم بينك وبين الشريك، فقد حان الوقت للتخلص من الفوضى غير المفيدة داخل المنزل، مثل الصحف القديمة والأثاث المكسور، وذلك لطرد الطاقة السلبية.