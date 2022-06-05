8 زيوت عطرية.. للعلاج

ترجمة: عزة يوسف

يؤكد خبراء الصحة والطب البديل أن للزيوت العطرية العديد من الفوائد، أبرزها القدرة على تعزيز المناعة. وأوضح موقعHindustan Times أن مستخلصات النباتات تُستخدم في العلاج بالروائح وذكر بعضها:

1. زيت الأوكالبتوس: يشتهر منذ القدم في علاج السعال والتهابات الجهاز التنفسي.

2. زيت القرنفل: يشتهر بفوائده المضادة للالتهابات والأكسدة، ويُستخدم منذ 100 عام للتخفيف من آلام الجروح.

3. زيت العود: يعمل كمعطر طبيعي للغرف والمساحات الداخلية، ويساعد على النوم والاسترخاء.

4. زيت اللافندر: مضاد للالتهابات وقاتل للميكروبات، يقلل من الشعور بالإجهاد، ويُستخدم لتخفيف القلق ومشاكل الجلد.

5. زيت شجرة الشاي: يُستخدم لحل مشاكل الجلد وأمراض الجهاز التنفسي.

6. زيت روح الورد: عطر مفعم بالحيوية يمنح الشعور بالفرح والعاطفة، يحسن المزاج ويحفز الأجواء الهادئة.

7. زيت الليمون: تُظهر الأبحاث أنه يخفف بشكل كبير من أعراض القلق والاكتئاب.

8. زيت الإيلنغ: يساعد على الشعور بالهدوء والحفاظ على التوازن الداخلي، ويعمل على تعزيز الإلهام.