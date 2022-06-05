اختتام احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة

لندن (أ ف ب)

اختتمت الاحتفالات بالذكرى السبعين لاعتلاء إليزابيث الثانية عرش بريطانيا، أمس الأحد، بعرض ضخم في شوارع لندن.

واختتم العرض أمام القصر الملكي بالنشيد الوطني للمملكة المتحدة «فليحفظ الله الملكة». وشارك نحو عشرة آلاف عسكري وراقص ومحرّك دمى وفنّان في عرض تقدمته العربة الذهبية للدولة، التي يبلغ عمرها 260 عاماً، وتُستخدم تقليديًا لحفلات الزفاف والتتويج في العائلة الملكية.

وشارك أكثر من عشرة ملايين شخص في حفلات غداء بين الجيران احتفالًا باليوبيل البلاتيني لحكم الملكة التي شكلت رمزاً للاستقرار في قرن من الاضطرابات الكبيرة.