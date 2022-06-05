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التطبيقات الشهيرة تتلاعب بالمستخدمين
التطبيقات الشهيرة تتلاعب بالمستخدمين
6 يونيو 2022 01:59

برلين (د ب أ)

أظهرت دراسة علمية أن ما يصل إلى 97% من مواقع الإنترنت والتطبيقات الأكثر شهرة في أوروبا تحاول التأثير على قرارات المستخدمين باستخدام وسائل خداع نفسي وعناصر التصميم المخادعة.
وبحسب الدراسة فإن ما يسمى بـ «الأنماط المظلمة» مثل العد التنازلي قبل انتهاء عرض البيع الخاطف، وإخفاء المعلومات بشأن إلغاء أي طلبية، تنتشر بشدة على
مواقع الإنترنت والتطبيقات التي تبيع أي شيء.
وقالت الدراسة: إن أكثر «الأنماط المظلمة» انتشارا هو إخفاء المعلومات
لدفع المستخدمين في اتجاه خيار محدد، وخيارات تم تحديدها بشكل مسبق،
وجعل إلغاء الطلبية صعباً، وإجبار المستهلك على التسجيل في الموقع.

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