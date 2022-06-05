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سوني تبيع 20 مليون جهاز بلاي ستيشن 5
سوني تبيع 20 مليون جهاز بلاي ستيشن 5
6 يونيو 2022 01:58

طوكيو (د ب أ)

باعت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة سوني كورب أكثر من 20 مليون وحدة من جهاز ألعاب الكمبيوتر بلاي ستيشن 5 في مختلف أنحاء العالم منذ طرحه في نوفمبر2020.
وذكر موقع جيمز إنداستري دوت بيز المتخصص في موضوعات ألعاب الكمبيوتر أن الجيل الجديد من جهاز الألعاب الشهير بلاي ستيشن 5 وصل إلى هذا الرقم الكبير للمبيعات، رغم نقص المخزونات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، واضطراب سلاسل الإمداد في العالم.
ورغم أن مبيعات بلاي ستيشن 5 حالياً أقل من مبيعات الجيل السابق بلاي ستيشن 4، تتوقع سوني أن يتفوق الجيل الأحدث على سلفه في نهاية المطاف.

بلاي ستيشن
سوني
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