سوني تبيع 20 مليون جهاز بلاي ستيشن 5

طوكيو (د ب أ)

باعت شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة سوني كورب أكثر من 20 مليون وحدة من جهاز ألعاب الكمبيوتر بلاي ستيشن 5 في مختلف أنحاء العالم منذ طرحه في نوفمبر2020.

وذكر موقع جيمز إنداستري دوت بيز المتخصص في موضوعات ألعاب الكمبيوتر أن الجيل الجديد من جهاز الألعاب الشهير بلاي ستيشن 5 وصل إلى هذا الرقم الكبير للمبيعات، رغم نقص المخزونات نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، واضطراب سلاسل الإمداد في العالم.

ورغم أن مبيعات بلاي ستيشن 5 حالياً أقل من مبيعات الجيل السابق بلاي ستيشن 4، تتوقع سوني أن يتفوق الجيل الأحدث على سلفه في نهاية المطاف.