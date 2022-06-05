ماريا كاري تواجه دعوى قضائية بـ20 مليون دولار

تواجه المغنية الأميركية ماريا كاري دعوى قضائية بقيمة 20 مليون دولار، بتهمة التعدي على حقوق ملكية أغنيتها الناجحة «كل ما أريده للكريسماس هو أنت».

وتقدم بالدعوى كاتب الأغاني أندي ستون ضد ماريا كاري وشريكها في الكتابة والتر أفانسيف.

وقدمت كاري الأغنية في ألبومها الذي طرحته عام 1994، والذي حمل عنوان «ميري كريسماس» (عيد ميلاد سعيد) وأصبحت الأغنية واحدة من أنجح أغاني عيد الميلاد.

وزعم ستون في الوثائق القانونية التي قدمها للمحكمة الجزئية الأميركية في شرق لويزيانا، أنه شارك في كتابة الأغنية في عام 1989 ولم يسمح مطلقاً باستخدامها.