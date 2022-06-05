الإثنين 6 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
ماريا كاري تواجه دعوى قضائية بـ20 مليون دولار
ماريا كاري تواجه دعوى قضائية بـ20 مليون دولار
5 يونيو 2022 15:58

 تواجه المغنية الأميركية ماريا كاري دعوى قضائية بقيمة 20 مليون دولار، بتهمة التعدي على حقوق ملكية أغنيتها الناجحة «كل ما أريده للكريسماس هو أنت».
وتقدم بالدعوى كاتب الأغاني أندي ستون ضد ماريا كاري وشريكها في الكتابة والتر أفانسيف.
وقدمت كاري الأغنية في ألبومها الذي طرحته عام 1994، والذي حمل عنوان «ميري كريسماس» (عيد ميلاد سعيد) وأصبحت الأغنية واحدة من أنجح أغاني عيد الميلاد.
وزعم ستون في الوثائق القانونية التي قدمها للمحكمة الجزئية الأميركية في شرق لويزيانا، أنه شارك في كتابة الأغنية في عام 1989 ولم يسمح مطلقاً باستخدامها.

المصدر: وكالات
ماريا كاري
مغنية
آخر الأخبار
ريجيكامب: تدريب الوصل «غلطة»!
الرياضي
ريجيكامب: تدريب الوصل «غلطة»!
اليوم 12:26
محمد بن ثعلوب يهنئ النيادي برئاسة «آسيوي» المواي تاي
الرياضي
محمد بن ثعلوب يهنئ النيادي برئاسة «آسيوي» المواي تاي
اليوم 12:24
الإمارات تستضيف البرلمان العربي للطفل بالشارقة في يوليو المقبل
دنيا
الإمارات تستضيف البرلمان العربي للطفل بالشارقة في يوليو المقبل
اليوم 12:20
سعيد مصبح محمد الكعبي
الإمارات
"محمد بن زايد .. أمير الإنسانية"
اليوم 12:09
"أوبر" تكشف عن أغرب "المفقودات" في رحلاتها
دنيا
"أوبر" تكشف عن أغرب "المفقودات" في رحلاتها
اليوم 12:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©