أبوظبي تشهد جوائز «آيفا» للفيلم الهندي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس السبت، حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA «آيفا 2022»، أكبر تظاهرة للسينما الهندية في نسختها الـ22، على مسرح «اتحاد أرينا» بجزيرة ياس، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة ميرال، المطور الرائد للوجهات والتجارب الغامرة. وحضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ونخبة من نجوم بوليوود وصناع الأفلام والموسيقى الذين تألقوا على السجادة الخضراء، أبرزهم: سلمان خان، ريتيش ديشموك، مانيش بول، فرح خان كاندر، أبارشاكتي خورانا، شاهد كابور، تايغر شروف، كارتيك آريان، تانيشك باجتشي ونورا فتحي.

جوائز فنية

قدم حفل توزيع الجوائز سلمان خان بمشاركة ريتيش ديشموك ومانيش بول. وفاز ضمن قائمة «الفائزين بالجوائز الفنية» فيلم «ساردار أودهام» بـ 3 جوائز ضمن فئات: التصوير السينمائي وتحرير الفيلم والتأثيرات الخاصة. وفاز فيلم «أترانجي ري» بجائزتين عن فئة الرقص والموسيقى التصويرية، ونال فيلم «شير شاه» جائزة أفضل سيناريو، وذهبت جائزة أفضل حوار إلى فيلم «ثاباد»، وحاز فيلم «تنهاجي: المحارب المجهول» جائزة أفضل تصميم للصوت، بينما حصد فيلم «83» جائزة أفضل هندسة صوت. وعن فئة أفضل صورة فاز فيلم «شيرشاه»، لياش جوهر وكاران جوهر وأبورفا ميهتا، وذهبت جائزة أفضل إخراج للمخرج «فيشنوفارادهان»، عن فيلم «شيرشاه».

أفضل ممثلة

حصدت كريتي سانون جائزة أفضل ممثلة في دور رئيسي، عن دورها في فيلم «ميمي»، ونال «فيكي كوشل» لقب أفضل ممثل في دور رئيسي، عن دوره في فيلم «ساردار أودهام». وذهب لقب أفضل ممثلة مساعدة لساي تامهانكار، عن فيلم «ميمي»، أما جائزة أفضل ممثل مساعد، فذهبت إلى بانكاج تريباجي، عن فيلم «لودو».

أفضل إخراج موسيقي

نال جائزة أفضل إخراج موسيقي، كل من إيه آر رحمن، عن فيلم «اترانجي ري»، وتانيشك باجتشي وجاسلين رويال وجفيد موهسن وفيكرام مونتروسي وبراك جاني، عن فيلم «شيرشاه».

آيه أر رحمن يتسلم جائزة أفضل إخراج موسيقي عن فيلم «اترانجي ري»

أفضل مغنٍ ومغنية

ذهبت جائزة أفضل مغنية أفلام وراء الكواليس لآسيس كور، عن فيلم «شيرشاه»، فيما نال جوبين نوتيال جائزة أفضل مغني أفلام وراء الكواليس، عن الفيلم نفسه.

أفضل قصة

جائزة أفضل قصة ذهبت لأنوراغ باسو، عن فيلم «لودو»، ولكبير خان وسنجاي بوران سينغ، عن فيلم 83. وفاز بجائزة أفضل كلمات أغنية كوسار مونير، عن «ليهري دو» من فيلم 83.

علامة فارقة

قال صالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: إن استضافة حفل جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي «آيفا» في أبوظبي، يشكل علامة فارقة على قائمة الفعاليات المهمة. وإن علاقتنا مع الهند، القائمة على روابط ثقافية واقتصادية متينة، تعززها مكانة أبوظبي الرائدة التي تعتبر منصة للعديد من كبار نجوم بوليوود، ما يمكننا من مشاركة وجهتنا الرائعة مع الجمهور من مختلف أنحاء العالم.

اتصال ثقافي

قال سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات: بالنظر إلى العلاقات التاريخية والثقافية القوية بين الإمارات والهند، تعتبر أبوظبي الموقع الأنسب لاستضافة حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي. وتعتبر بومباي، التي تمثل قلب بوليوود النابض، ميناءً يصل الإمارات بالهند. واليوم أصبح الاتصال الثقافي بين الدولتين أكثر متانة، كما هو الحال بالنسبة لروابطنا التجارية والاستثمارية. وقد ساهم حفل «آيفا» بدوره في تعزيز هذا الاتصال الثقافي وكذلك العلاقات بين الشعبين.

وجهة مفضلة

عن مشاركته في حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، قال سلمان خان: إنه شعور رائع أن أشارك في حفل «آيفا» بجزيرة ياس في أبوظبي، وهي من الوجهات المفضلة لدي. وتشرفت بأن أكون جزءاً من هذا الحدث الكبير الذي يحتفي بالسينما الهندية على الصعيد العالمي.