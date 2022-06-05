الأمير تشارلز: الملكة إليزابيث لا تزال تصنع التاريخ

أشاد الأمير البريطاني تشارلز بوالدته الملكة إليزابيث في خطاب عاطفي ألقاه السبت خلال احتفالات بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها، قائلا إنها وحدت الأمة ولا تزال تصنع التاريخ منذ جلوسها على العرش قبل 70 عاما.

وأدلى الأمير تشارلز بخطابه خلال حفل موسيقي بدأ بفقرة كوميدية عُرضت في مقطع مصور ظهرت فيه الملكة البالغة من العمر 96 عاما وهي تحتسي الشاي مع الدب بادينجتون قبل أن تبدأ في النقر على أنغام أغنية (وي ويل روك يو) الشهيرة لفرقة كوين، التي بدأ بها الحفل الموسيقي. ألقى وريث عرش بريطانيا كلمته مع قرب انتهاء الحفل الموسيقي المقام أمام قصر بكنهجام. وعندما عُرضت على الجدران صور من عهد الملكة، قال تشارلز (73 عاما) إن اليوبيل منح البلاد الفرصة لتقول لك "شكرا".

وأمام حشد بلغ عدده 22 ألفا، بينما يشاهد ملايين آخرون الحفل عبر شاشات التلفزيون، قال الأمير تشارلز "يا صاحبة الجلالة، لقد كنت معنا في أوقاتنا العصيبة، كما لممت شملنا للاحتفال بلحظات الفخر والفرح والسعادة" وأضاف "... الأهم من ذلك، وقوفك إلى جانبنا طوال هذه السنوات السبعين. لقد تعهدت بالخدمة طوال حياتك وتواصلين العطاء. لهذا نحن موجودون هنا".

لم تحضر الملكة حفل اليوم السبت بسبب "مشكلات في الحركة" اضطرتها للاعتذار عن عدم المشاركة في عدة ارتباطات في الآونة الأخيرة.

كان للفيديو الافتتاحي بين الملكة وشخصية الدب بادينجتون من أدب الأطفال أصداء عام 2012 عندما ظهرت مع شخصية جميس بوند الشهيرة في مقطع فيديو لحفل افتتاح أولمبياد لندن.

وفي مقطع الفيديو القصير، كشفت الملكة عن أنها تضع شطيرة مربى البرتقال المفضلة للدب داخل حقيبة يدها التي تحملها دائما. ثم بدأ الحفل الموسيقي بأغنية (وي ويل روك يو)، وشارك فيه مغنون أمثال أليشيا كيز وديانا روس.

وبدأت يوم الخميس أربعة أيام من الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على اعتلاء الملكة العرش بعرض عسكري وآخر لسلاح الجو الملكي وإضاءة معالم في جميع أنحاء بريطانيا والعالم.







المصدر: وكالات