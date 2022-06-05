مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من 180 سنة سجن

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية، في القبض على رجل أعمال هارب من العدالة منذ سنوات، في قضايا يصل مجموع أحكامها إلى 180 سنة سجناً و200 ألف جنيه غرامة، منها قضايا تزوير، نصب، خيانة أمانة، شيكات دون رصيد «حيث أمكن تحديد مكان اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمدينة السلام شرق القاهرة». وأكدت تحريات أجهزة الأمن، أن المتهم يقوم بتغيير محل إقامته كل فترة خشية ضبطه. وعقب وصول المعلومات للجهات الأمنية، بوجود المتهم بإحدى شقق مدينة السلام، تحركت على الفور قوة من الشرطة لضبط المتهم، لتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده، وحاول الفرار إلا أن الأجهزة تمكنت من إلقاء القبض عليه، قبل هروبه للشوارع متخفياً، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها المستمرة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

المصدر: وكالات