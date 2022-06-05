زر في واتساب يكشف لك 4 ميزات خفية

ذكرت صحيفة The Sun البريطانية، عن وجود زر خفي في تطبيق «واتساب» لمستخدمي هواتف آيفون عند استخدامه، يكشف الكثير من ميزات واتساب المخفية، ويمنح المستخدمين وصولاً سريعاً إليها، وتسمى هذه الميزة «Quick Actions» أو إجراءات سريعة، وتعمل من شاشة آيفون الرئيسية، ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق لفتح القائمة المخفية. وعند الضغط على تطبيق واتساب لفترة طويلة فستجد أن العديد من الخيارات تظهر فجأة، وستظهر 3 خيارات هي: إزالة التطبيق ومشاركة التطبيق وتحرير الشاشة الرئيسية، كما أن هناك 4 ميزات أخرى خاصة بتطبيق واتساب هي رمز QR، والكاميرا، والدردشة الجديدة، والبحث.

المصدر: وكالات