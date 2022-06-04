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تعيد 36 ألف دولار عثرت عليها في أريكة
فيكي أومودو إلى جانب إحدى وسائد الأريكة
5 يونيو 2022 00:31

عثرت امرأة من ولاية كاليفورنيا الأميركية على 36 ألف دولار أميركي كانت مخبأة داخل وسائد أريكة حصلت عليها مجاناً من موقع للإعلانات المبوبة، لكنها سرعان ما أعادت هذا المبلغ لأصحابه.
كانت فيكي أومودو تبحث عن أثاث لمنزلها الجديد مقابل مبلغ زهيد فعثرت على هذه الأريكة المجانية. وقالت لقناة "ABC7" التلفزيونية المحلية، من منزلها الواقع في "كولتون" القريبة من لوس أنجليس "انتقلت حديثاً للعيش هنا وليس في منزلي أي أثاث".

لاحظت أومودو انتفاخاً غير عادي في إحدى الوسائد. وعندما فحصتها، وجدت مظاريف عدة مليئة بالأموال، يحتوي كل واحد منها على آلاف الدولارات.
أضافت "قلت لابني: تعال تعال! ورحت أصيح: إنه مال وعليّ أن أتّصل بأصحاب الأريكة!".
تواصلت أومودو مع الأسرة، التي أعطتها الأريكة، لتُعلمها بالأموال وتعيدها لها.

أما العائلة التي كانت تتولى إفراغ منزل قريب لها توفي حديثاً، فأكدت أنها لم تكن على علم بوجود هذه الأموال ولا بمصدرها.
لكن بهدف شكر أومودو، التي بيّنت عن نزاهة مثالية، أعطتها الأسرة أكثر من ألفي دولار، وهو مبلغ كافٍ لشراء برّاد جديد تحتاج إليه. وقالت المرأة "لم أكن أتوقع سِنتاً واحداً".

المصدر: آ ف ب
أموال
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صوفا
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