صور.. شركة جيف بيزوس تجري رحلة مأهولة أخرى إلى الفضاء

أكملت شركة "بلو أوريجين" للسياحة الفضائية لمؤسسها رجل الأعمال الأميركي جيف بيزوس خامس رحلة مأهولة بطاقم، اليوم السبت، بعد تأجيلها الشهر الماضي.

كانت الشركة أتمت رحلتها الرابعة بنجاح في مارس الماضي، والتي استمرت عشر دقائق لستة مسافرين، بعد هبوط ناجح في منطقة بغرب ولاية تكساس الأميركية.

قبل انطلاق المركبة

وقال فيل جويس نائب الرئيس الأول لمركبة "نيو شيبرد" التابعة لشركة "بلو أوريجين"، "كان شرفا لي أن يُحلق هذا الطاقم الخاص من المستكشفين والرواد الحقيقيين اليوم".

وأضاف "كل مهمة هي فرصة لأن يخوض ستة أشخاص آخرين تجربة تغير حياتهم من خلال مشاهدة جمال وهشاشة كوكبنا من الفضاء".

لحظة الانطلاق

تستغرق الرحلة شبه المدارية للشركة حوالي عشر دقائق من الإقلاع إلى الهبوط، وتصل المركبة إلى ارتفاع حوالي 106 كيلومترات، يعيش الركاب خلالها لحظات قليلة من انعدام الوزن قبل العودة إلى الأرض للهبوط بالمظلة.

عودة المركبة

تأتي مثل هذه الرحلات ضمن جهود لعدد من الشركات، منها أيضا "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك و"فيرجن جالاكتيك" التي أسسها رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، لجعل السفر إلى الفضاء حقيقة واقعة.