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طائرة تحلّق فوق منزل يقضي فيه بايدن عطلته
أميركيون يلتقطون صورا للمنزل الذي يقيم فيه بايدن بعد وصول أفراد حمايته
4 يونيو 2022 23:25

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم السبت، أن طائرة خاصة دخلت "من طريق الخطأ" المجال الجوي فوق المنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأميركي جو بايدن عطلة نهاية الأسبوع، لافتاً إلى أن ذلك لم يكن "هجومًا". وأضاف "تمّ اتخاذ إجراء احترازي".
نقل الرئيس وزوجته جيل بايدن لفترة وجيزة قبل أن يعودا إلى مقر إقامتهما في منتجع "ريهوبوث" الساحلي الذي يبعد حوالي مئتي كيلومتر شرق واشنطن.
ولفت المسؤول في البيت الأبيض، الذي طلب عدم كشف هويته، إلى أن بايدن وزوجته "بأمان".
وقال الجهاز الأمني السري، الذي يتولى حماية المسؤولين الأميركيين في بيان "قبيل الساعة 13.00 (17.00 بتوقيت غرينتش)، دخلت طائرة خاصة المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث".
وأضاف "تمت مرافقة (الطائرة) على الفور" إلى خارج المجال الجوي المحظور.
وجاء أيضاً في البيان أن "التحقيق الأولي يُظهر أن الطيار لم يكن يستخدم القناة الإذاعية الصحيحة (...) ولم يكن يحترم" تعليمات السلطات "ولم يكن يتابع المسار المعلن عنه".
وختم البيان أن الجهاز السري "سيحقق مع الطيار".

المصدر: آ ف ب
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