مسن ياباني يطوف المحيط الهادئ

سول (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رجلاً يابانياً 83 عاماً استكمل رحلة بمفرده على متن قارب شراعي عبر المحيط الهادئ من دون توقف. وبتلك المحاولة، يكون أكبر شخص سناً يحقق هذا العمل. وهو في الواقع ثاني تكريم من نوعه للياباني كينيتشي هوري، الذي أصبح قبل 60 عاماً أصغر شخص في العالم، في ذلك الوقت، يقطع المسافة نفسها بمفرده على متن قارب شراعي. وكان المغامر قد حقق رحلات تاريخية أخرى، بما فيها رحلة حول العالم على متن قارب يعمل بقوة دفع الأمواج. واستغرقت الرحلة 69 يوماً وبدأت في نهاية مارس في سان فرانسيسكو.